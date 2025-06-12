控新州民主黨議員干擾移民執法 大陪審團起訴

聯邦大陪審團10日起訴新澤西州聯邦眾議員麥克伊弗(中)於上月9日干擾聯邦執法。(麥克伊弗臉書)

新澤西州 地區臨時檢察官哈巴(Alina Habba)宣布，聯邦大陪審團10日依三項妨礙和干擾聯邦執法人員的罪名，起訴新澤西州聯邦眾議員麥克伊弗(LaMonica McIver，民主黨)。

新聞周刊(Newsweek)報導，此案是針對現任議員的罕見聯邦刑事案件，且罪名並非詐欺或貪汙。

麥克伊弗5月9日在聯邦移民 及海關執法局(ICE )管理的拘留所德萊尼廳(Delaney Hall)外，試圖阻止執勤員警逮捕紐瓦克市長巴拉卡(Ras Baraka)，且與國土安全部(DHS)和ICE官員發生推擠。

麥克伊弗被控襲擊ICE官員和妨礙警務等刑事罪名，但她否認相關指控；巴拉卡原本因為輕罪被捕，後來獲釋。

對於麥克伊弗的聯邦控罪，哈巴表示，「第一項罪名最高可判處八年徒刑，第二項罪名最高可判八年，第三項罪名最高可處一年徒刑。」

哈巴曾為川普的私人辯護律師，目前代理新澤西州地區臨時檢察官的職務。她說：「確保聯邦夥伴履行職責時受到保護，是我的憲法義務。」

麥克伊弗發出聲明，重申清白且不會認罪，直指「本案的事實將證明我只是在履行職責，我們將會揭發這些訴訟程序的真面目，這形同赤裸的政治恐嚇」。

她說，「起訴書與最初的指控一樣毫無根據，反而是川普政府試圖逃避ICE造成的混亂、推卸責任並嚇唬我，讓我不敢做我當選後該做的事」。

麥克伊弗的代理律師菲什曼(Paul Fishman)在發給「美聯社」的聲明中表示，「法律程序將揭露這宗案件的真面目，這是對不願逃避監督責任、盡忠職守公僕的政治報復。」

麥克伊弗遭起訴成為川普政府打壓移民與民主黨民選官員，以推動聯邦政治議程的最新舉措；麥克伊弗遭起訴之前，威斯康辛州密爾瓦基郡巡迴法院法官杜根(Hannah Dugan)今年4月被捕，她被控協助一位移民躲避移民官員的追捕。