俄州86歲老婦失蹤 2天後賓州尋獲返家

一名86歲老婦4日在俄亥俄州 失蹤，6日在賓州 被人尋獲。根據吉奧格郡(Geauga County)警長辦公室在臉書(Facebook)發布的消息，失蹤婦人保羅(Marjory Ann Paul)被找到時「有點困惑，但身體狀況良好。」

根據聯邦調查局(FBI )全國犯罪資訊中心(NCIC)失蹤與身分不明人員統計數據(Missing and Unidentified Person Statistics)，2024年美國通報失蹤人口中有18萬以上為成年人。

官員表示，保羅從她位於伯頓(Burton)的住宅失蹤，最後一次被人看到是4日上午9時左右，當時她正要前往查格林谷(Chagrin Valley)區域參與聖經研讀，但並未抵達。

保羅的2014年Chrysler Town and County紅色車款上午10時30分左右被攝影機拍到，官員掌握的資訊顯示，其車牌在匹茲堡(Pittsburgh)東部被攝影機偵測到，匹茲堡距離伯頓約兩小時車程。

幾名社區住民在警長辦公室的Facebook貼文下方留言，表示保羅曾是一名公車駕駛。

吉奧格郡警長辦公室在Facebook的貼文中表示：「感謝大家的協助。」任何知道保羅失蹤相關細節的民眾請撥打(440)286-1234與吉奧格郡警長辦公室聯絡。