新州這房屋「結構精良」成交價比要價高出36萬

新澤西州查塔姆市(Chatham)的這棟房屋，成交價比要價高出36萬。(凱勒威廉斯地產公司)

新澤西州 查塔姆市(Chatham)一棟房屋最近售出，由於「結構精良」，最終以161萬元成交，比要價足足高出將近30%、相當於溢價36萬元。

這棟房子佔地近半畝，有四間臥房，另有半套、全套衛浴各兩個；屋主開價125萬元，廚房和浴室有待翻新。根據5月21日的成交紀錄，該屋售出價格比要價高出29%。

新澤西州房地產 經紀人協會(New Jersey Realtors)最新數據顯示，4月份查塔姆房屋售價中間值為175萬元。

凱勒威廉斯地產公司(Keller Williams Realty)經紀人舒曼(Scott Shuman)與夥伴德克勒 (Amy Deuchler)合作代理出售這棟房子；舒曼說，當今買家看房時，需要重新設計平面圖或進行深度結構改造的房屋，對他們來說是最大挑戰。

剛溢價賣出的這棟房子占地面積和平面圖都沒有問題，只需要表面裝修，因此吸引了買家。

這棟具有殖民風格的房屋建於1973年；掛牌出售前，內部已粉刷並且經過佈置。

兩位經紀人提到附近另有一翻新房屋以194萬元成交，比要價高25%，以此為例說明新近剛成交房子的潛力。舒曼說，剛成交的這棟房子結構精良，有足夠空間，如果修繕一下，就能讓價值追上附近其他房屋。

剛成交的房子有硬木地板、一個燃木壁爐、一個有用餐區的廚房；四間臥室都位於二樓，地下室完成部分裝修，一走出去是平坦後院。

房子5月28日掛牌，29日至6月1日開放參觀，期間共有30多個私人看房者、60組人參觀，截至3日截止日共收到7份報價。

德克勒總結說，除了價格，鄰近環境、房屋結構、潛力和後院是吸引許多買家的要素。

目前待售屋庫存真的很少，在查塔姆、薩米特(Summit) 和短丘(Short Hills)，想買100萬到200萬元的房子非常非常困難，房子一推出便很快賣出。