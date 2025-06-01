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經濟動盪股票虧 費城嬰兒潮世代紛考慮延退

編譯周芳苑／綜合報導
經濟動盪、股票大虧，導致許多原本計畫退休的上班族，紛紛延後退休計畫。(pexels)
經濟動盪、股票大虧，導致許多原本計畫退休的上班族，紛紛延後退休計畫。(pexels)

總統川普(Donald Trump)關稅政策顛覆股市、經濟前景充滿不確定性之下，全美許多已退休或者即將退休的人退休儲蓄大幅縮水，費城的戰後嬰兒潮心生恐懼，紛紛延後退休。

家住費城的66歲婦女阿雷納(Cynthia Arena)就是一例。她原訂6月初退休，結束35年的律師助理生涯，但因4月股市暴跌導致儲蓄蒸發而嚇壞了，決定延後退休。

關稅政策發威前，阿雷納已構思好退休計畫，不料後來眼睜睜看著退休儲蓄帳戶餘額下降，便重新考慮是否退休；她的父母經歷過大蕭條，她非常注重金錢，終其一生都在儲蓄，覺得退休並非目前的最佳選擇。

阿雷納將繼續擔任律師助理，每周工作兩天，另一方面也開始領社安金，盡可能延後從投資帳戶取款。

4月初，全美有些投資者損失至少5萬元；美國退休人員協會(AARP)報告稱，近四分之一屆滿50歲的美國居民沒有退休儲蓄，已儲蓄數十年的50、60歲族群在4月經濟低迷中遭逢史上最大的嚴重損失。

理財業者Meaningful Wealth Management總裁兼執行長杜利(Brendan Dooley)有些客戶有200萬至500萬元資產，遠高於全美60至69歲族群401(k)退休帳戶餘額中間值21萬元，但也因此惶惶不安。

杜利說，退休前五年和退休後五年被專家稱為「危險十年」(dangerous decade)，期間投資報酬將決定是否有足夠金錢維持退休生活。

然而也有一些退休人員雖不免擔心，但堅持原來的選擇。歷史數據也支持「保持冷靜」的做法。

無黨派非營利組織Employee Benefit Research Institute每年發布一次退休生活調查，財富福利研究主管科普蘭(Craig Copeland)說，35年來，在職和退休人員對自己退休後有足夠資金舒適生活的信心大致持平。

而4月市場波動前進行的調查顯示，70%受訪者表示，他們對自己的退休財務規畫有信心，然而，在職者所預估的退休年齡多晚於退休者所提報的平均退休年齡，科普蘭說，兩者之間的差別通常是健康問題或裁員所造成。

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