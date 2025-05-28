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美國亞裔婦女聯盟AAWC將舉行2025獎學金頒獎晚宴

費城訊／圖文：彭林
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胡惠霞、葉馬銀愛、陳璦達（前排左1-3）與2024年度獲獎學生合影
胡惠霞、葉馬銀愛、陳璦達（前排左1-3）與2024年度獲獎學生合影

美國亞裔婦女聯盟 (下簡稱 AAWC)在法官陳璦達（ Ida Chen）、聯合創始人葉馬銀愛（ Cecilia Moy Yep） 和聯盟主席胡惠霞（ Grace Kong ）的領導下，將於 2025 年6 月 5 日（星期四）下午 6時， 在費城唐人街聚福金閣酒樓（Ocean Harbor ，1023 Race Street）舉行第 38 屆年度獎學金宴會，向 16 名亞裔和亞裔美國女性高中畢業生頒發獎學金。

自 1995 年以來，AAWC 已向即將升入大學的年輕女性頒發了 350 多項獎學金（總額達 85 萬美元）。

PECO（Exelon旗下公司）是獎學金基金的主要贊助商，其他主要的企業捐助者和基金會包括：亞洲銀行、Comcast、Keystone First、PASSi、費城骨科醫學院 (PCOM)、PNC 銀行和the Powell Family Foundation（鮑威爾家族基金會）。

此外，以下個人也為獎學金基金做出了重大捐贈：Ida Chen、Elizabeth Featherman、Susanna Foo、Sandi Foxx-Jones、Grace Kong 和 Christina Kong、Pearl Lee、Diana Liu、Helen Louie、Katherine Ngee、Sophie Xu、Cecilia Yep、Rona Navera、Marife Domingo 和 Virginia Lam。

AAWC是一個非營利性的 501©(3) 組織，由葉馬銀愛和陳璦達於 1987 年創立，旨在通過領導力和相互支持促進亞裔美國女性的進步。

今年的獎學金宴會由AAWC前任主席伊麗莎白•費瑟曼（Elizabeth Featherman）、現任主席胡惠霞以及AAWC董事會成員弗吉尼亞•林（Virginia Lam）共同主持。

AAWC學者評選委員會由前任主席凱瑟琳•恩吉（Katherine Ngee）和格洛麗亞•餘（Gloria Yu）共同主持，她們目前均為AAWC董事會成員。

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