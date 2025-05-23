就醫被問是否為公民 退休護士不滿 天普醫院道歉

費城72歲退休護士奧爾布賴特(Pamela Albright)預約在當地天普 大學醫院(Temple University Hospital)動手術，4月底進行術前檢查時，竟被問及是否為美國公民，已是合法公民的她，覺得該問題很不恰當，隨後取消手術預約，改往其他醫院接受治療。

奧爾布賴特4月29日將近下午1時走進天普大學醫院，在報到處被引導到一個隔間，工作人員詢問一連串常見問題，後來出現「你是美國公民嗎？」的不尋常提問，她大吃一驚，回答「是」，而後想一會兒說，「等等，我不想回答這個問題。」

奧爾布賴特在威斯康辛州出生，是道地美國公民，被問到這個不尋常問題令她不免想到，假如有一人對於公民身分問題回答「否」，可能被移民 當局發現而阻止醫療。問這種問題屬於非常嚴重的違規行為。

天普醫院媒體關係總監沃爾特(Jeremy Walter)聲明說，詢問公民身分是錯誤；院方高管已聯繫該患者(奧爾布賴特)，解釋原因並表達歉意。

在天普醫院，公民身分不是院方提否提供治療的因素，天普電子醫療紀錄系統最近更新，自動向所有使用該系統的醫院列出公民身分問題，但這些問題並不包含在天普常用的登記流程裡，目前該問題已被刪除。

川普撤銷用以禁止美國移民與海關執法局(U.S. Immigration and Customs Enforcement)在特定地區採取行動的「敏感地點政策」(sensitive locations policy)，醫療機構已成移民執法潛在目標。

沃爾特說，所有醫院和醫療保健提供者都必須詢問醫療保險(Medicare)、醫療補助(Medicaid)和平價醫療法案市場(Affordable Care Act marketplaces)患者的公民和移民身分，天普醫院也不例外。無證移民通常沒有資格享受這些聯邦醫療保險 計畫。

倡議組織賓州移民聯盟(Pennsylvania Immigration Coalition)主管里維拉(Jasmine Rivera)表示，川普執法的寒蟬效應甚至嚇到有合法身分者，前往診所、食物發放處和教會人數正在下降。