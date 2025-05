新州州長特別代表州殘疾人事務督導長Paul Aronsohn和我們愛無疆界的自閉症孩子們還有志願者集體合影留念

五月的陽光溫暖而明媚,天空湛藍,春意盎然。在這個特別的日子裏,既是母親節溫馨的時刻,也是亞裔 美國人傳統月(AAPI Heritage Month)與《自閉症關懷法案2024》關注度日益提升的背景下,一場意義深遠的公益盛典——“彩繪心愛•雅韻東方:關愛星星孩子時裝秀”——於5月10日在新澤西州 的自閉症感官友好環境美國夢購物中心(American Dream)盛大啟幕。由向日葵舞蹈與音樂中心(Sunflower Dance & Music Center)與愛無疆界(Love Without Borders USA)攜手舉辦,這場活動不僅深情展現了文化遺產與自閉症關愛的完美融合,更成為了愛與責任的象徵,點亮了每一個星星孩子的光芒。

今天的活動由雷秉文主持,他1991年出生於美國明尼蘇達州,畢業於杜蘭大學,主修國際關係與亞洲研究雙專業。此後,他在北京外國語大學與清華大學中文中心繼續深造,通曉中文和英文。雷主持風格幽默風趣,時常將現場氣氛推向高潮,深受大家喜愛。

新澤西州州長的代表——新澤西州智力或發育障礙人士及其家庭督察長Paul Aronsohn先生也出席了今天的活動。自2018年4月起,Paul便被州長菲爾•墨菲任命為此職務,並成為本次活動開場的主旨演講嘉賓。

督察長Paul在致辭中著重強調了政府微調的重要性。他提到,政府的改變不應僅限於一次性的龐大改革,而應該注重諸如提供豁免、調整照明規範、為公共場所安排感官友好時間等小範圍的調整。雖然每一項調整單獨看可能微不足道,但當它們結合在一起時,卻能夠構建起一座堅實、莊重的感官友好的基礎設施。比如適度的節奏調整——調暗燈光、重塑儀式,甚至把生日派對簡化為一只安靜的紙杯蛋糕——這些細小的改變讓愛得以以自己獨有的方式流動,避免了絆倒。

他還承認,改進往往需要社區的犧牲——比如商店為了延長過道而失去貨架空間,或學校為了感官友好的演出而減少戲劇性的照明。但正是這些犧牲,體現了社區包容性努力的成果。包容並非空洞的口號,它要求政府、社區,甚至每一個個體的共同參與和行動。督察長Paul的演講就像是一場甘霖,帶來了全新的視角,激發了我們對包容與理解的深刻反思。

今天的慶祝活動並沒有採用大喇叭音量或閃爍燈光,而是巧妙地利用了美國夢購物中心柔和的燈光、調低音量、精心佈置的畫廊過道。這場由向日葵舞蹈與音樂教育中心與愛無疆界共同舉辦的活動,雖然看似簡單,卻在一個更加友好的自閉症環境中,呈現出了一場與眾不同的生命禮贊——讓星星孩子在這片特殊的舞臺上熠熠生輝。這本身就是對自閉症社區最大的敬意,正如來自賓大的Oscar Wang同學所言。

有一個小故事讓我特別感動。督察長Paul告訴我們,他今天在現場和愛無疆界的常年志願者Leah不期而遇。2年前,當Leah面臨為女兒解決保險 問題的困境時,正是督察長Paul親自出面,化解了她女兒懸而未決的保險難題。看到老朋友,督察長Paul眼中的懷疑漸漸消散,取而代之的是信任與溫暖的微笑。這一細微的變化讓陪同督察長Paul的來自徐燊垚同學和團隊志願者們懸著的心終於放下。

徐燊垚同學感慨道:“為了邀請督察長出席此次活動,我們發送了16封郵件,耐心地向他解釋這次活動的意義,如何與眾不同以及他的參與對我們自閉症社區的幫助。” 徐燊垚同學還表示:“邀請一位州政府官員對高中生來說是一個巨大的挑戰,以前我們從未邀請過如此重量級的政府官員。能夠通過這次活動實際應用所學,解決教科書裏從來沒有學到過的真實世界中的問題,我感到無比慶倖。當督察長Paul在活動前一天下午最終決定參與時,我們整個團隊都為之沸騰。”

在活動現場,Leah激動地擁抱了督察長Paul,再次表達了對他曾經幫助的感激之情,稱“是督察長Paul改變了她女兒的生活。”她的親身經歷為許多其他自閉症家長帶來了新的希望。大家紛紛與Paul合影留念,Paul也耐心解答家長們提出的各種問題,細心傾聽他們的心聲。Gabriela表示:“今天從這裏瞭解到督察長作為新州最高主管的第一手資料,讓我感受到一種前所未有的釋然和輕鬆。”

來自埃及 的Suzy在與Leah交流後,Leah真的幫助她為自閉症女兒Lilly申請到了當地ABA Therapy。這樣一來,Lilly的一些特殊教育將能夠免費提供,Suzy喜悅之情溢於言表。她說:“我的夢在美國夢購物中心實現了。我們的家庭將永遠是愛無疆界活動的忠實粉絲。”

彩繪心愛•雅韻東方關愛星星孩子時裝秀的主辦人之一,向日葵藝術中心的校長Jenny表示:“這次活動是一次全新的嘗試。往年的亞裔美國人傳統月活動,更多的是展示中華藝術的魅力,而今年,我們賦予了這種魅力新的生命力,承擔了更多作為社會公民的責任。同時,我們希望讓孩子們從小做起,通過他們的努力和犧牲,來解決社會問題。”

今年的彩繪心愛•雅韻東方時裝秀共收到了來自三個州的100多幅繪畫作品,最終評選出10幅作品獲得金獎。活動開始僅兩個小時,便收到了超過2400張投票,觀眾們的積極參與極大地擴大了活動的社會影響力。

來自Montgomery Middle School的Leo展示了他的六幅作品,其中一幅名為《果樹》,從自閉症孩子的視角獨特地詮釋了世界。畫中,只有藍天、綠色草地、黑色的樹和人物剪影,但大膽的色彩和鮮明的對比給人一種充滿活力的視覺衝擊,吸引了許多觀眾駐足。7歲的Ming是最年幼的參展者之一,她的作品《水流與泡泡》展現了她對世界的細膩觀察,吸引了許多觀眾的目光。她的母親Elina感慨道:“這是她第一次希望將作品展示給別人看。以前,她總是一個人悄悄地畫畫,而今天,她願意走出來,這對她來說是自信的開始,感謝這個包容性的平臺。”

另一位自閉症長笛表演藝術家William Wu,來自Notre Dame High School,是愛無疆界活動的“老朋友”。他曾多次參加我們的繪畫展,每次都期待著被認可。這一次,他終於收穫了“金獎”。當聽到自己獲獎的那一刻,他甚至放下了用餐,緊張地等待著獲獎名單的宣佈。當他聽到自己的名字時,那一刻,他的情感終於得到了釋放,臉上露出了久違的微笑。William的奶奶感慨道:“他在家裏向來嚴肅,不苟言笑,今天仿佛變了一個人。”

“這些孩子平時可能無法用語言表達自己,但今天,他們通過色彩、動作與喜悅被世界真正看見。”活動的志願攝影師Byron Huart感慨道,“這是我拍攝的唯一一次將自閉症關愛與傳統文化結合的盛大活動,且特別考慮了感官友好環境的設計,給我帶來了極大的震撼和滿足。”

活動的序幕由徐燊垚同學的變臉表演拉開,接著是Prof. Harry Hocus的精彩魔術表演,巧妙地融合了中西藝術。正如來自Hun School的Eva同學所說:“這兩種來自東西方的藝術形式,都是藝術家們用匠心與工匠精神的體現。” 6歲的自閉症孩子Nicholas愛看徐燊垚同學的變臉,這次徐燊垚同學的媽媽答應給Nicholas贈送一套變臉的服飾,讓小孩也開始從小學習變臉。

今天的活動精彩紛呈,更加震撼人心的是向日葵藝術中心舉辦的那幅長6米、寬1米的“共創巨幅畫作”。這幅畫作由自閉症兒童與來自16所學校、跨越三個州的青少年志願者們共同完成。大家沒有喧嘩,而是默默地用各自喜歡的顏色描繪著心中的夢想,彼此相互照應與支持。自閉症志願者Success Academy Charter School的Haitlyn Chen說:“龍是中華文化的圖騰,也代表著力量與希望。這條龍不僅連接了文化,也連接了彼此孤立的世界。‘We are different, but we are not less’(我們不同,但我們不遜色)正是今天的真實寫照。”

但今天最感動人心的,是一段母女的重生之路。Suzy,來自埃及,人生在中途按下了暫停鍵。面對家庭的不解與社會的冷漠,她毅然決定離婚並變賣所有,只為了帶著自閉症女兒來到美國。她說:“我來美國,不是為了逃避命運,而是為了給我的孩子找一個可以避風的港灣。”她的女兒Lilly,兩年前第一次參加我們的活動時,沉默寡言,對聲音極度敏感,甚至會因焦慮而打自己耳光,面對人群如驚鳥般蜷縮。志願者們用無條件的愛與耐心,逐漸打開了她的心扉。她慢慢地開始改變,學會了看人、學會了點頭、學會了擁抱,更重要的是——她學會了信任。

從最初的自我折磨,到如今能夠逐步接受並融入,Lilly不再是旁觀者,她成了我們愛無疆界的成員之一,從被關愛者轉變為獻出愛心的志願者,幫助他人,真正成為了自閉症社區的一名參與者與呐喊者。她的變化令人震撼,成為了今天活動的亮點。

今天,當Lilly站上舞臺,在督察長演講結束後,她輕聲卻堅定地介紹了督察長Paul。台下500多位聽眾寂靜如夜,仿佛整個世界都在聆聽。忽然,她停頓了——忘記了臺詞。她慌了一下,但沒有像以前那樣哭喊、咆哮,或拍打自己的耳朵。她深吸一口氣,微微一笑,幽默地說道:“我忘記了。”此時,當她看到坐在第一排的督察長Paul舉起大拇指時,她的信心瞬間湧上心頭,鼓起勇氣繼續完成臺詞。那一刻,台下掌聲雷動,大家為她的勇敢喝彩。那不僅是她的勇敢聲明,更是她在不斷掙脫標籤、勇敢前行的精彩瞬間。

每一位觀眾都用溫暖與理解為她送上最堅實的支持,而她用堅持證明了自閉症孩子不僅能看到世界,也能用自己的聲音改變世界。來自布魯克林 的王女士表示:“這是一場真正意義上的文化盛宴,向世界展示了‘星星的孩子’也可以擁有自己的掌聲與鮮花。”

來自Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts拉瓜迪亞音樂和藝術與表演藝術高中Jenna Chen作為模特與志願者參與走秀,她說:“不同於以往的走秀,這次沒有音樂,也沒有鮮花,只有購物中心的過道。當我牽著那位自閉症孩子的手走過紅毯時,我們的步伐如此默契,儘管從未排練過,但我們的步調卻如此整齊,仿佛我們的心在共鳴。”

向日葵藝術教育中心為此次彩繪心愛雅韻東方關愛星星孩子時裝秀精心挑選了20名模特,年齡從7歲到12歲不等。孩子們身穿精美的西裝與公主服,步伐輕盈,充滿自信。孩子們的走秀不僅是對自我表達的慶祝,也是向全社會展示包容、愛與理解最強音。

志願者Valerie媽媽帶著專業攝像機記錄下了許多精彩瞬間,她的女兒紐約布魯克林127公立學校 Valerie Jiang是本次活動中非常優秀的模特選手,也帶著一幅繪畫作品參與了展覽。她說:“很榮幸能參與今天的活動。在美國夢的舞臺上,孩子們用藝術連接文化與夢想,從畫作到旗袍與剪紙,每一刻都散發著中華瑰寶的魅力與溫度,感動、驕傲與難忘是今天活動的主旋律。”

作為向日葵舞蹈音樂中心的代言人,Staten Island Technical High School的鄭晴之(Noelle Cheng)表示:“我非常榮幸與一位自閉症兒童手牽手走在深紅色的地毯上,沒有音樂,仿佛進入了一個純淨無暇的美麗世界。我最深切的願望就是牽著他們的手,一步一步帶他們走出孤獨的幽靜小巷,就像引領晨星進入黎明的懷抱。”

今天到場的Brooklyn Tech的學生Alina Lin,憑藉在繪畫上的卓越天賦,在這所特殊高中聲名顯赫。她發表了她的獨特觀點:“在慶祝亞裔傳統月的同時,這一時刻提醒我,雖然我們的聲音非常重要,但被忽視的自閉症群體的聲音同樣需要被聽見,他們也應當在我們的傳統月慶祝中被關注、被擁抱。今天,我感到自閉症孩子們終於展現出了他們熠熠生輝的光彩,我為所有志願者的付出感到自豪。”

表演結束後,愛無疆界的志願者們帶領自閉症家庭參觀了美國最大室內感官友好環境的水族館。孩子們在這個充滿歡聲笑語的地方自由奔跑,臉上洋溢著純真的笑容。午餐時,孩子們和家長們圍坐在一起,享受著豐盛的餐點。午餐的多樣性為我們帶來了前所未有的挑戰。一些孩子需要清真食品,有些則對麩質過敏。雖然這些特殊需求是我們之前未曾遇到的挑戰,但通過事前詳細詢問每個家庭的飲食要求,我們為每位孩子準備了合適的餐食,確保每個人都感受到了無微不至的關懷和包容。

活動最後,美國國會議員Bonnie Watson Coleman頒發的嘉獎令也到了,由自閉症代表、來自West Windsor High School South的Dev Menon現場宣讀。褒獎令特別表彰了向日葵舞蹈與音樂教育中心和愛無疆界對本次活動作出的巨大貢獻,並指出:“你們通過共建感官友好環境,讓自閉症孩子們在藝術舞臺上與大家同台獻技,這才是包容性真正的體現。”

正如活動發起人之一,來自Hun School of Princeton的徐燊垚同學與賓大的王植楷同學所說:“我們不僅僅是展示文化,我們在塑造一個誰都可以擁有文化的舞臺。今天的主角是一群自閉症家庭。感官友好環境是我們對許多自閉症家庭的承諾。韌性不是我們文化中讚美的英雄式高潮,它是那些溫和調整的節奏——調暗燈光,重新安排儀式,將活動融入感官友好的購物中心環境——這些微小的調整讓愛以自己的節奏前行,自閉症孩子不會絆倒。”

當最後一幅畫被收起,同學們依依不捨地離開,彩繪心愛雅韻東方關愛星星孩子時裝秀的意義才剛剛開始。我們更加堅信,關愛自閉症不僅僅是一次性的活動,而是我們全年的承諾。大家邁著堅定的步伐,走出美國夢購物中心的大門,前景充滿希望與光明。

自2012年成立以來,向日葵藝術教育中心始終致力於藝術教育的專業發展,並取得了顯著成就。秉承“用心教學,用愛陪伴”的辦學宗旨,深耕布魯克林兒童藝術教育領域。2025年,向日葵藝術教育中心在KAR比賽中榮獲了兩項全場大獎:Primary Studio of Excellence和Secondary Studio of Excellence。

作為全球最大的自閉症高中組織,愛無疆界(Love Without Borders USA)目前擁有超過500名會員,成功舉辦了30多場社區活動,覆蓋超過5000名自閉症孩子和家庭。其社交媒體擁有超過13,000名粉絲,閱讀量突破500萬,所有社交媒體內容和互動活動均由美國高中生志願者團隊主導,展現了青年一代對自閉症群體的關注與支持。愛無疆界通過創新的互動式表演,將自閉症社區群體緊密聯繫起來,創建自閉症友好的環境,並大大推動了社會對自閉症包容性的提升。

新澤西州的自閉症發病率已經位居全美之首,這不僅僅是一個冷冰冰的數字,更是每個社區成員肩上的責任與使命。彩繪心愛雅韻東方關愛星星孩子時裝秀是一次將藝術與自閉症關愛緊密結合的創新嘗試,通過交互演出模式,它將文化多樣性與神經多樣性相融合,這在美國尚屬首次。

我們衷心感謝《世界日報》作為華人最大的媒體,秉承社會責任,全面報導此次活動。感謝所有合作夥伴的共同努力,讓自閉症的聲音能夠被更多人聽見。只有通過相互理解,大家攜手並肩,社會才能變得更加包容。