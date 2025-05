貪高額退稅 新州會計師報177件假稅 被判刑+還款

新州一名女會計師為自己和客戶提交177份造假的所得稅申報表以便獲取高額退稅,6日被判處三年監禁,並須償還100餘萬元。圖為1040個人所得稅申報表。(美聯社)

美國檢察官辦公室(U.S. Attorney's Office)官員表示,新澤西州 伯根郡(Bergen County)的49歲女會計師雷伊(Joshlyn Raye)認罪,坦言為自己和客戶提交177份造假的所得稅申報表以便獲取高額退稅 ,6日被判處三年監禁,並須償還100餘萬元。

雷伊來自新澤西州埃爾姆伍德公園(Elmwood Park),她在紐瓦克聯邦法院的美國地區聯邦法官薩拉斯(Esther Salas)面前承認多項罪名,包括協助準備造假報稅 表、逃稅、以其公司名義提交虛假季度就業報表(quarterly employment returns)。

新澤西州檢察官辦公室(United States Attorney for the District of New Jersey)官網公布訊息稱,2010年3月至2023年9月間,雷伊是位於哈肯薩克(Hackensack)報稅公司JB Tax Services的老板,在這三年當中,她明知故犯逃稅,代表客戶提交177份虛假納稅申報表,並代表其報稅公司提交三份虛假的季度就業申報表(quarterly employment tax returns)。

雷伊被指控使用虛假和誇大的費用和逐項扣除額等數字,以便獲取更多退稅。

官員表示,除了入獄服刑36個月之外,雷伊還必須接受三年「獄後監督」(supervised release)、並且支付110餘萬元賠償金(110萬9214.1元)。