我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%

美貿易代表：何立峰等中方官員是「強悍談判者」

貪高額退稅 新州會計師報177件假稅 被判刑+還款

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
新州一名女會計師為自己和客戶提交177份造假的所得稅申報表以便獲取高額退稅，6日被判處三年監禁，並須償還100餘萬元。圖為1040個人所得稅申報表。(美聯社)
新州一名女會計師為自己和客戶提交177份造假的所得稅申報表以便獲取高額退稅，6日被判處三年監禁，並須償還100餘萬元。圖為1040個人所得稅申報表。(美聯社)

美國檢察官辦公室(U.S. Attorney's Office)官員表示，新澤西州伯根郡(Bergen County)的49歲女會計師雷伊(Joshlyn Raye)認罪，坦言為自己和客戶提交177份造假的所得稅申報表以便獲取高額退稅，6日被判處三年監禁，並須償還100餘萬元。

雷伊來自新澤西州埃爾姆伍德公園(Elmwood Park)，她在紐瓦克聯邦法院的美國地區聯邦法官薩拉斯(Esther Salas)面前承認多項罪名，包括協助準備造假報稅表、逃稅、以其公司名義提交虛假季度就業報表(quarterly employment returns)。

新澤西州檢察官辦公室(United States Attorney for the District of New Jersey)官網公布訊息稱，2010年3月至2023年9月間，雷伊是位於哈肯薩克(Hackensack)報稅公司JB Tax Services的老板，在這三年當中，她明知故犯逃稅，代表客戶提交177份虛假納稅申報表，並代表其報稅公司提交三份虛假的季度就業申報表(quarterly employment tax returns)。

雷伊被指控使用虛假和誇大的費用和逐項扣除額等數字，以便獲取更多退稅。

官員表示，除了入獄服刑36個月之外，雷伊還必須接受三年「獄後監督」(supervised release)、並且支付110餘萬元賠償金（110萬9214.1元）。

雷伊的律師薩賓斯基(Richard J. Sapinski)表示，雷伊已承認自己行為錯誤，並向薩拉斯法官(Judge Salas) 坦言她的行為沒有任何逃脫藉口；過去六個月，她被關押在埃塞克斯郡(Essex county)極嚴格的聽證前拘留所，非常努力改變自己的人生軌跡。

華府國稅局大樓。(路透)
華府國稅局大樓。(路透)

新澤西州 報稅 退稅

上一則

林錦琇、詹翔嵐牙醫博士談定期洗牙口腔保健的重要

下一則

維州長楊京 否決數據中心須披露環評報告

延伸閱讀

教宗方濟各葬禮 40萬人送別 樞機團團長重申要川普「搭橋而非築牆」

教宗方濟各葬禮 40萬人送別 樞機團團長重申要川普「搭橋而非築牆」
教宗葬禮座位學 川普、澤倫斯基為何坐第一排？

教宗葬禮座位學 川普、澤倫斯基為何坐第一排？
樞機團長重申教宗呼籲 要川普搭橋而非築牆

樞機團長重申教宗呼籲 要川普搭橋而非築牆
圖輯／約40萬人送別 樞機團長：方濟各是走入群眾的教宗

圖輯／約40萬人送別 樞機團長：方濟各是走入群眾的教宗

熱門新聞

62年前被報失蹤的威斯康辛州婦人白克柏格，上周被發現住在別州平安無恙。(威斯康辛州司法廳照片)

躲家暴？失蹤62年威州婦被發現 低調活到現在

2025-05-06 19:58
明州男子德庫克4月21日和家人到阿肯色鑽石坑州立公園玩，撿到一顆鑽石。(截圖自FOX 9)

阿肯色公園尋寶「以為糖果包裝紙」 男撿到3.81克拉鑽石

2025-05-05 20:12
紐瓦克機場是全美最繁忙的機場之一，因空中交通管制員短缺，加上其他技術故障因素導致機場出現大混亂。(美聯社)

紐瓦克機場大亂 聯航取消每日35航班

2025-05-06 02:15
關稅將對芝加哥地區房市帶來影響。(美聯社)

關稅大戰加劇房市壓力 芝城購屋路更難了

2025-05-07 12:15
芝加哥出生的樞機主教普雷沃斯特當選新教宗後，芝加哥的信徒Romana Serrano激動地擁抱著聖名大教堂外的一棵樹。(路透)

教宗來自芝城「像小熊隊奪冠」 市長：好酷 歡迎回家

2025-05-09 02:15
馬斯克旗下SpaceX位於德州的星際基地3日通過投票，升格為一座城市。圖為當地一座馬斯克的雕像。（美聯社）

SpaceX德州「星際基地」升格為城市 馬斯克夢想成真

2025-05-04 03:45

超人氣

更多 >
S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞

S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞
美公民抵上海機場遭隔離強制刷舌頭拭子檢測？ 美駐中使館將調查

美公民抵上海機場遭隔離強制刷舌頭拭子檢測？ 美駐中使館將調查
金融時報：對手從劉鶴變何立峰 讓美貿易談判更棘手

金融時報：對手從劉鶴變何立峰 讓美貿易談判更棘手
中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展

中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展
金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查

金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查