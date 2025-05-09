傳助理被氣哭 賓州參議員費特曼身心狀況再受矚

55歲民主黨賓州聯邦參議員費特曼身心狀況再次成為熱議焦點。(路透)

新聞周刊(Newsweek)8日報導，55歲民主黨賓州 聯邦參議員費特曼(John Fetterman)2022年前中風 一度性命垂危，康復之後健康狀況一直受到矚目；上周費特曼與教師工會代表開會，結果卻出現場面失控，導致國會助理被氣哭，費特曼身心狀況再次成為熱議焦點。

「紐約雜誌」(New York magazine)日前報導，費特曼前任幕僚長詹特森(Adam Jentleson)2024年致函華特里德國家軍事醫學中心(Walter Reed National Military Medical Center)一名神經精神病學家，信中寫道對費特曼健康狀況惡化感到憂心。

費特曼2022年中風，後來由於憂鬱症住院接受治療，他坦誠討論對抗憂鬱症的親身經歷，受到各界肯定。

報導指出，但費特曼近來一連串狀況，卻透露身心健康一直不穩定，由於費特曼參議員任期進入第三年，民主黨內議論紛紛。

2024年大選之後，費特曼是少數與川普總統見面的民主黨國會議員，引發賓州故鄉某些進步派基本盤選民批評。費特曼雖然走民粹路線風格，但最近對於以色列等議題的看法，卻跟民主黨傳統派漸行漸遠，引起有關政治傾向、健康狀況的各種揣測。

美聯社報導，費特曼在華府辦公室與教師代表的見面原本屬於例行會議，但與會人士透露，費特曼在會議裡情緒失控，大聲咆哮，講話重複，搥打辦公桌問道：「為什麼大家都討厭我，我到底做錯什麼？」

一名助理介入處理，讓會議提前結束，護送教師工會人員離開。後來助理在走廊上落淚，教師代表予以安慰。

費特曼辦公室對美聯社發表聲明說，川普政府打壓教育系統讓與會人士同感挫折，會議裡出現熱烈對話，「我永遠支持教師，堅決反對任何人企圖把賓州公立學校變成教育券計畫(voucher program)」。

「紐約雜誌」報導，詹特森信中舉例說，費特曼不再回診看醫生，拒絕接受健康管理輔導，應該吃的處方藥恐已自行停藥，出現邊開車邊傳簡訊或視訊通話等危險行為。

報導指出，費特曼的妻子吉賽兒(Gisele)要求費特曼必須依照醫師指示定期抽血檢查，若沒做到她就拒絕跟他說話；其他幕僚表示，費特曼變得自我孤立、喜怒無常，在社群網站也出現奇怪行為。