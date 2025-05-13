獲5家常春藤大學錄取 新州孟加拉裔少年選哈佛

新澤西州帕特森(Paterson)的孟加拉裔高中生喬杜里(Salman Chowdhury，右二)即將就讀哈佛大學。(帕特森公校提供)

新澤西州 帕特森(Paterson)的孟加拉裔高中生喬杜里(Salman Chowdhury)已被五所常春藤 盟校(Ivy League)錄取，決定選讀哈佛大學(Harvard University)，秋季入學；他生性謙遜，將學業成就歸功於父母親。

喬杜里在杜拜出生，移民 來美，深知學有所成要歸功於父母親的犧牲；父母移民來美是希望孩子們擁有好機會，他所能做的就是盡力而為。

喬杜里家因簽證抽籤中選而移民來美，母親2009年帶著他和哥哥落腳新澤西州，父親則為了維持生計到海外打拼四年。

喬杜里目前是帕塞克郡STEM技術學校(Passaic County Technical Institute STEM Academy, PCTI STEM)高年級生，申請大學被五所常春藤盟校錄取；最近決定選擇哈佛大學。可能根據自己的特殊天賦攻讀應用數學主修。

喬杜里2019年參加新州學生學習評估標準化考試，是16名得滿分的學生之一；語言測驗也獲滿分。帕特森當地媒體Paterson Press報導，喬杜里是該學區同一年中獲得兩項測驗滿分的第一例。

喬杜里就讀帕特森28學區的帕特森資優學校 (Paterson Academy of the Gifted & Talented)，在那裡，一些老師認可他的能力並為他設計更具挑戰的個人化課程，八年級時已完成幾何課程，繼續學習代數、預備微積分和一些微積分知識。

之後，喬杜里就讀帕塞克郡排名第一的PCTI STEM學校，周圍都是才華橫溢的學生，喬杜里和其他六名同學創建該校第一個代數3班。他也加入該校第一個機器人隊，畢業專案設計一輛能承受月球惡劣環境的月球車。

PCTI STEM學校是精英高中，錄取率僅30%。

PCTI STEM 學校的英語老師桑切斯(Nathaniel Sanchez) 提到喬杜里大學先修課程20 頁研究論文的標題「顏色和填充密度如何影響聚乳酸(PLA) 耗材的極限拉伸強度」，認為他融入自己對 3D 列印的興趣，最可貴的是，他非常謙遜。

喬杜里為人腳踏實地，源自於他對父母感激；全家移民到異國他鄉很難找工，母親在廉價商店和公校食堂工作，以便在孩子放學回家後陪伴。