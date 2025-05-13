我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主認知研究 全球受訪者對美國觀感低於中國

俄州警設局逮買春客 赫見奧運摔角金牌選手

獲5家常春藤大學錄取 新州孟加拉裔少年選哈佛

編譯周芳苑／綜合報導
新澤西州帕特森(Paterson)的孟加拉裔高中生喬杜里(Salman Chowdhury，右二)即將就讀哈佛大學。(帕特森公校提供)
新澤西州帕特森(Paterson)的孟加拉裔高中生喬杜里(Salman Chowdhury，右二)即將就讀哈佛大學。(帕特森公校提供)

新澤西州帕特森(Paterson)的孟加拉裔高中生喬杜里(Salman Chowdhury)已被五所常春藤盟校(Ivy League)錄取，決定選讀哈佛大學(Harvard University)，秋季入學；他生性謙遜，將學業成就歸功於父母親。

喬杜里在杜拜出生，移民來美，深知學有所成要歸功於父母親的犧牲；父母移民來美是希望孩子們擁有好機會，他所能做的就是盡力而為。

喬杜里家因簽證抽籤中選而移民來美，母親2009年帶著他和哥哥落腳新澤西州，父親則為了維持生計到海外打拼四年。

喬杜里目前是帕塞克郡STEM技術學校(Passaic County Technical Institute STEM Academy, PCTI STEM)高年級生，申請大學被五所常春藤盟校錄取；最近決定選擇哈佛大學。可能根據自己的特殊天賦攻讀應用數學主修。

喬杜里2019年參加新州學生學習評估標準化考試，是16名得滿分的學生之一；語言測驗也獲滿分。帕特森當地媒體Paterson Press報導，喬杜里是該學區同一年中獲得兩項測驗滿分的第一例。

喬杜里就讀帕特森28學區的帕特森資優學校 (Paterson Academy of the Gifted & Talented)，在那裡，一些老師認可他的能力並為他設計更具挑戰的個人化課程，八年級時已完成幾何課程，繼續學習代數、預備微積分和一些微積分知識。

之後，喬杜里就讀帕塞克郡排名第一的PCTI STEM學校，周圍都是才華橫溢的學生，喬杜里和其他六名同學創建該校第一個代數3班。他也加入該校第一個機器人隊，畢業專案設計一輛能承受月球惡劣環境的月球車。

PCTI STEM學校是精英高中，錄取率僅30%。

PCTI STEM 學校的英語老師桑切斯(Nathaniel Sanchez) 提到喬杜里大學先修課程20 頁研究論文的標題「顏色和填充密度如何影響聚乳酸(PLA) 耗材的極限拉伸強度」，認為他融入自己對 3D 列印的興趣，最可貴的是，他非常謙遜。

喬杜里為人腳踏實地，源自於他對父母感激；全家移民到異國他鄉很難找工，母親在廉價商店和公校食堂工作，以便在孩子放學回家後陪伴。

移民 新澤西州 常春藤

上一則

芝警示警：勿讓孩子參加青少年占領

下一則

維州勞登郡公校 對AI課堂運用定規範

延伸閱讀

新州ATM盜取銀行卡個資案 3嫌落網3在逃

新州ATM盜取銀行卡個資案 3嫌落網3在逃
億萬富翁艾克曼支持取消哈佛免稅資格 指成政治宣導組織

億萬富翁艾克曼支持取消哈佛免稅資格 指成政治宣導組織
杜絕監獄毒品 寄往新州囚犯信件將先送檢

杜絕監獄毒品 寄往新州囚犯信件將先送檢
新州教育協會會長 用工會經費選州長惹議

新州教育協會會長 用工會經費選州長惹議

熱門新聞

62年前被報失蹤的威斯康辛州婦人白克柏格，上周被發現住在別州平安無恙。(威斯康辛州司法廳照片)

躲家暴？失蹤62年威州婦被發現 低調活到現在

2025-05-06 19:58
明州男子德庫克4月21日和家人到阿肯色鑽石坑州立公園玩，撿到一顆鑽石。(截圖自FOX 9)

阿肯色公園尋寶「以為糖果包裝紙」 男撿到3.81克拉鑽石

2025-05-05 20:12
紐瓦克機場是全美最繁忙的機場之一，因空中交通管制員短缺，加上其他技術故障因素導致機場出現大混亂。(美聯社)

紐瓦克機場大亂 聯航取消每日35航班

2025-05-06 02:15
關稅將對芝加哥地區房市帶來影響。(美聯社)

關稅大戰加劇房市壓力 芝城購屋路更難了

2025-05-07 12:15
芝加哥出生的樞機主教普雷沃斯特當選新教宗後，芝加哥的信徒Romana Serrano激動地擁抱著聖名大教堂外的一棵樹。(路透)

教宗來自芝城「像小熊隊奪冠」 市長：好酷 歡迎回家

2025-05-09 02:15
網路最近掀起另一股惡作劇歪風，故意將異物插入筆電USB插槽，造成短路燒毀筆電，吸引許多青少年仿效。(美聯社)

「筆電挑戰」異物插入USB槽 新州15歲少年被控縱火

2025-05-10 21:28

超人氣

更多 >
美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%

美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%
孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲

孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲
比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？

比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？
房地產、黃金是最佳長期投資？理財顧問：被誤導了

房地產、黃金是最佳長期投資？理財顧問：被誤導了
小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則

小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則