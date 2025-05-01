全美最好玩木板人行道前10名 新州拿第一

新州野木木板步道(Wildwood boardwalk)榮登全美最好玩木板步道。(野木木板步道臉書截圖)

今日美國報報導，全美十大最好玩的木板人行道， 新澤西州 人熟悉的澤西海岸一舉搶佔了三個名額，還不客氣地包辦冠軍。

其中第八名的海洋市木板步道，好玩的地方包括遊樂園逃避塵世角(Playland's Castaway Cove)，好吃的是詹森爆米花(Johnson's Popcorn)和柯爾兄弟奶凍(Kohr Brothers Frozen Custard)。

排名第六的大西洋城步道，今日美國報盛讚這個150年歷史的步道，海景美麗，沿途有糖果店、耀眼的賭場、高檔零售店，讓人目不暇給，玩個夠也吃得樂。

全國最好玩的野木木板步道(Wildwood boardwalk)有將近38條街段長，沿途景點100多個，碼頭越夜越美麗，小吃店林立，遊樂場和水上公園玩累了，有足夠的商店讓你逛。

NJ.com的排名和今日美國報略有不同：大西洋城木板步道排名第六，野木市第二，冠軍是海洋市步道。

今日美國報全國前10的其他木板步道包括維吉尼亞州 維吉尼亞海灘步道(Virginia Beach，第10)、馬里蘭州海洋市步道(Ocean City ，第九)、加州 威尼斯海灘步道(Venice Beach ，第七)、德州克馬(Kemah Boardwalk，第五)、加州聖克魯茲海灘(Santa Cruz Beach ，第四)，北卡州卡羅萊納海灘步道(Carolina Beach)和康州海洋海灘公園步道( Ocean Beach Park，第二)。