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連鎖藥房Rite Aid 拖欠700萬廣告費挨告

編譯周芳苑／綜合報導
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全美知名的連鎖藥品暨雜貨零售業者Rite Aid，因破產期間未支付流感和新冠疫苗廣告費用，遭起訴索賠近700 萬元，該企業去年9 月才擺脫破產，現在卻再遭打擊，前景堪憂。

總部位於費城的Rite Aid在破產期間簽約，耗資1030萬元進行數位廣告活動，鼓勵顧客接種流感和新冠疫苗；一年後擺脫破產困境，仍欠廣告費用680萬元，因而吃上官司。

這起訴訟由總部位於紐約的Evergreen Trading公司提出，該公司日前向費城美國地方法院申告，訴訟文件稱，該公司依協議從巴爾的摩到西雅圖為Rite Aid打電視廣告。

Evergreen 代表律師莫里斯(Duane Morris )寫道，Rite Aid違反合約義務，而且對於多次請求付款沒有回應。法庭文件顯示，Evergreen上個月還向 Rite Aid發出信函，也未收到回應。Evergreen 要求Rite Aid支付拖欠的680萬元外加利息、以及訴訟費。

Rite Aid 發言人未出面置評。

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