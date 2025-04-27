新州男未全滅營火 致野火延燒1.5萬畝

未將營火完全熄滅導致野火延燒1.5萬畝，新澤西州19歲男子科靈(Josef Kling)被控罪。(海洋郡監獄)

新澤西州 19歲男子科靈(Josef Kling)未將營火完全熄滅導致野火延燒1.5萬畝， 遭警方以縱火罪和加重縱火罪兩項罪名指控。

新州 環境廳廳長拉圖瑞特和海洋郡檢察官比爾海默(Bradley Billhimer)24日在臉書上宣布逮捕起訴科靈。

這起2007年以來最大的野火已連燒三天，到24日早上，已撲滅50%。

警消人員22日早上9點45分在海洋郡叉河山荒野區發現火勢。那是賞鳥和腳踏車郊遊地。

野火很快延燒到綠木森林野生動物管理區和松林野地，代理州長魏伊(Tahesha Way)隨即宣告當地進入緊急狀態。萊西鎮和海洋鎮5000居民當晚被迫撤離，現已返家。

初步調查發現，科靈22日早上用幾塊小木頭生火，離開時沒把火熄滅，讓它繼續燃燒。警方報告指出，科靈在某人的田產上生火，目的是要把森林摧毀或破壞。科靈23日被警方拘禁，關在海洋郡監獄，24日下午1點出庭。

科靈1月曾因攻擊且危害傷者被逮捕控罪，本案預訂5月12日聽審。

深受這場野火之害的萊西鎮鎮長庫拉托羅(Peter Curatolo)指出，「這是本鎭史上最嚴重的火災，鎮民都怕得要死。」

新澤西州森林消防局說，到24日早上，12棟建築受到威脅，不過，封閉的道路已再度開放。Waretown的威爾斯米爾路24日早上5點重開，交通繁忙的花園州公園路和9號公路23日晚恢復正常。

不過，專家認為，野火仍可能擴散，因為去年夏天的乾旱情況延續到今年的野火季節，低濕度、高溫度和風力大的天候，不利野火的管控。

國家氣象局Holly山站首席氣象學家馬丁(Ray Martin)說，24日氣溫上看80度，濕度又低，尤其不利控制火勢。「我們預期火勢會再擴大，但不致於像煉獄那樣肆虐。」