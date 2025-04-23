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失蹤3個月… 賓州14歲華裔少女 喬州尋獲

記者張聲肇／綜合報導
賓州14歲華裔少女吳恩慈(Aubrey Enci Wu)失蹤3個月後於賓州尋獲。(北安普頓警局)
賓州14歲華裔少女吳恩慈(Aubrey Enci Wu)失蹤3個月後於賓州尋獲。(北安普頓警局)

賓州14歲華裔少女吳恩慈(Aubrey Enci Wu)失蹤三個月來，她父親格爾曼(John Gehrmann)和母親吳玉(Jade Wu，譯音)最希望聽到的兩個字是「安全」(found safe)。上周北安普頓(Northampton)郡地區檢察官辦公室終於傳來好消息，已經在喬州找到吳恩慈且安全無虞。

吳恩慈1月從位於賓州樂海谷伊斯頓(Easton, Lehigh Valley)的家裡失蹤後就渺無音訊。4月15日，巴拉塔檢察官(Stephen Baratta)宣布，喬治亞州賈斯培市(Jasper)當局14日找到了吳恩慈，「人沒受傷，毋需就醫。」

巴拉塔說，「我們也從各方知曉，她在喬治亞州住了一段時間，和某些人建立的關係，喬州當局仍在調查有關情況。」

巴拉塔說，他接到消息以後，與喬州有關當局並沒有太多聯絡，因為「目前我們不知道喬州檢警是否已對任何人提出指控，調查仍在進行。」

和家裡失聯多時的吳恩慈，目前由喬州保護局收留。巴拉塔說，他的辦公室未直接參與把她帶回賓州事宜。「宣布找到人且安然無恙，我們鬆了口氣，但還無法慶祝，因為眼前要做的事還很多。不過本辦公室和她家人聽到她沒受傷，至少可以稍微放心。」

巴拉塔感謝警方的大力支援，尤其是帕爾默鎮警局(Palmer Police Department)在緊張忙碌的90天尋人行動當中，投入大量資源才找到恩慈。他說，賓州州警、聯邦調查局、橋州雅斯培郡警局也積極參與找人行動。

他提到，吳恩慈在失蹤期間曾經易容，且繼續活躍於社交媒體，「我們明白她活躍於社媒已有一陣子。」他相信，她「很聰明、很老練、很用心藏匿自己的行蹤。」

至於她為什麼落腳於喬州，檢察官說「只有吳恩慈自己才能回答這個問題。」

根據指出，警方找到吳恩慈同時，也逮捕了當時跟她在一起的21歲弗格森(Will Ferguson)及23歲的鮑威爾(Trevor Powell)。這兩名男子已被喬州賈斯培警方逮捕，罪名是「干擾兒童監護權」(Interference with Child Custody)。官方尚未透露吳姓少女是如何來到喬治亞州，以及她如何與這兩名男子接觸的。

得知女兒下落後，吳玉上臉書報告「夢魘結束」，也和女兒打了電話。她感謝所有關切此事，為她家祈禱過的人。

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