巴克斯郡千人共慶蛇年 文化盛宴精彩紛呈

部分文藝表演活動

日前，巴克斯郡中博華人 協會（CBCA）與賽珍珠國際（PBI）在諾貝爾 文學獎得主賽珍珠故居——這一佔地68英畝的國家歷史遺址，聯合舉辦盛大的新年慶典，吸引上千名當地居民參與，共用節日喜悅。

活動設有兩個主會場，歌舞表演與互動娛樂同步進行。PBI首席執行官Cheryl Castro、CBCA主席張麗君及PASSI首席執行官Ken Yang致辭，為社區送上新春祝福。隨後，金色巨龍伴隨歡快的音樂騰空起舞，為觀眾送上蛇年的第一聲問候。

舞臺演出融合傳統與現代，節目豐富多樣。花鼓舞《俺家住在黃河邊》激情四溢，兒童舞《每朵花都會盛開》《把未來點亮》童趣盎然，《漢服秀》《旗袍秀》盡顯中華服飾之美。《手絹舞》俏皮靈動，《蒙古摔跤手》豪放奔騰，古典舞《有鳳來儀》《從來銀杏不負秋》優雅婉轉。戲曲聯唱韻味悠長，古箏獨奏勾起遊子鄉愁。表演者均來自社區，既有青少年學子，也有各行各業的文藝愛好者，為觀眾呈現了一場專業水準的視聽盛宴。

互動區同樣熱鬧非凡。CBCA高中生網站設計團隊推出六款趣味Kahoot遊戲，包括《白蛇傳》和紅包文化等，讓傳統故事與習俗生動呈現，深受歡迎。筷子升級遊戲緊張刺激，民族服飾試穿、書法、版畫、剪紙、皮影戲等項目吸引眾多美國家庭參與，孩子們用毛筆寫下中文名，將剪出的「福」字帶回家。茶藝表演、圍棋、Yo-Yo教學、臉部彩繪等展位人潮湧動，笑聲不斷。

100餘名志願者傾情奉獻，確保活動井然有序，讓整個慶典充滿溫情與活力。這場盛會不僅增添了華人社區的節日氛圍，也讓不同文化背景的居民深入體驗中華文化的獨特魅力。難忘今宵，眾人紛紛相約：明年再相聚!