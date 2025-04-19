天普大學5學生簽證吊銷 300萬經費叫停

天普大學有五名學生簽證遭撤銷，另有300萬研究經費被叫停。(天普大學臉書)

位於賓州 的天普 大學(Temple University)共有五名學生簽證 被吊銷，另有多達14個項目約300萬元經費喊停，成了全美研究經費凍結的若干大專院校之一。

川普總統上任後，天普大學頻頻面臨挑戰，校長弗萊(John A. Fry)日前致信全校師生，提到該校全球辦公室(Office of Global Engagement)持續與被吊銷簽證的學生密切聯繫，並與律師商討下一步行動。

天普大學五名現任和前任學生簽證被吊銷，包括本月稍早所宣布、選擇自行出境的一名學生，該行動如今已影響全美1000多名學生，有些與校園親巴勒斯坦抗議活動有關，有些則毫不相干，羅文大學(Rowan)、羅格斯大學(Rutgers)和賓州大學(University of Pennsylvania)也有學生簽證被吊銷。

弗萊說，學生簽證吊銷讓整個社區感到不安；校方沒有移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)人員進入校園的報告。

除了學生簽證吊銷，弗萊也宣布天普失去主要來自美國衛福部(U.S. Department of Health and Human Services)的研究經費。

弗萊還提到，天普大學為因應經費短少及關稅潛在影響而採取預算措施，針對招募和非必要旅行進行審查；他說，能源部將所有撥款的間接成本請款率降到15%，對校方研究產生不利影響。

弗萊說，天普大學年初估， 12億元營運預算中將出現8500萬元赤字，所幸藉由減少職缺、動用儲備金等措施，赤字已減少，日後將更密切關注資本支出、盡可能減少採購。