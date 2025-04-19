我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑洩密媒體 Politico：五角大廈3官員遭開除

全球首個機器人半馬 天工Ultra率先完賽

天普大學5學生簽證吊銷 300萬經費叫停

編譯周芳苑／綜合報導
天普大學有五名學生簽證遭撤銷，另有300萬研究經費被叫停。(天普大學臉書)
天普大學有五名學生簽證遭撤銷，另有300萬研究經費被叫停。(天普大學臉書)

位於賓州天普大學(Temple University)共有五名學生簽證被吊銷，另有多達14個項目約300萬元經費喊停，成了全美研究經費凍結的若干大專院校之一。

川普總統上任後，天普大學頻頻面臨挑戰，校長弗萊(John A. Fry)日前致信全校師生，提到該校全球辦公室(Office of Global Engagement)持續與被吊銷簽證的學生密切聯繫，並與律師商討下一步行動。

天普大學五名現任和前任學生簽證被吊銷，包括本月稍早所宣布、選擇自行出境的一名學生，該行動如今已影響全美1000多名學生，有些與校園親巴勒斯坦抗議活動有關，有些則毫不相干，羅文大學(Rowan)、羅格斯大學(Rutgers)和賓州大學(University of Pennsylvania)也有學生簽證被吊銷。

弗萊說，學生簽證吊銷讓整個社區感到不安；校方沒有移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)人員進入校園的報告。

除了學生簽證吊銷，弗萊也宣布天普失去主要來自美國衛福部(U.S. Department of Health and Human Services)的研究經費。

弗萊還提到，天普大學為因應經費短少及關稅潛在影響而採取預算措施，針對招募和非必要旅行進行審查；他說，能源部將所有撥款的間接成本請款率降到15%，對校方研究產生不利影響。

弗萊說，天普大學年初估， 12億元營運預算中將出現8500萬元赤字，所幸藉由減少職缺、動用儲備金等措施，赤字已減少，日後將更密切關注資本支出、盡可能減少採購。

學生簽證 天普 賓州

上一則

喬治亞州擬建亞特蘭大往返沙凡納高鐵

下一則

關稅波及 伊州今年黃豆產量縮減

延伸閱讀

UCLA國際生返美邊境遭拘留 校園抗議：我們都很害怕

UCLA國際生返美邊境遭拘留 校園抗議：我們都很害怕
數百學生簽證被撤銷 魯比歐：只針對瘋子

數百學生簽證被撤銷 魯比歐：只針對瘋子
未獲許可就蓋移民拘留所 新州紐瓦克提告ICE

未獲許可就蓋移民拘留所 新州紐瓦克提告ICE
簽證突遭吊銷 天普大學學生已自行離美

簽證突遭吊銷 天普大學學生已自行離美

熱門新聞

新澤西州亞洲餐廳華裔老闆張明曦(中)遭ICE逮捕。(ICE臉書)

曾任中國政府代理人 新州華人餐館老闆ICE報到遭逮捕

2025-04-14 09:12
波士頓一位移民律師米凱羅尼在社交媒體，貼出收到的國土安全部寄給她的限期離境通知。(bluesky截圖)

美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知

2025-04-17 10:30
圖中穿格子外套的86歲華翁，遭余珍妮推打倒地。(影片截圖)

芝華超停車場傳暴力攻擊 華女追打86歲華翁生命垂危

2025-04-15 10:02
發現迷路男童的牧羊犬巴佛德。(雅瓦派郡警長辦公室)

亞州2歲童荒野獨走迷失16小時 牧羊犬陪伴獲救

2025-04-17 20:06

沒做錯任何事 賓大3學生簽證遭取消

2025-04-11 17:39
父母來自墨西哥的新州紐瓦克「藝術高中」應屆畢業生安吉爾·奧蒂斯，申請了常春藤八校其中的七所學校，一舉全中。(取自新澤西州紐瓦克教育委員會網站)

移民之子獲7所藤校錄取：要讓父母引以為傲

2025-04-18 18:40

超人氣

更多 >
河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了
不太運動也能長壽？新研究：多做這2件事

不太運動也能長壽？新研究：多做這2件事
「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了

「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了
「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了

「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了
紐約市低收入現金補助 28日起須提交積極求職或無法工作證明

紐約市低收入現金補助 28日起須提交積極求職或無法工作證明