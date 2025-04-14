新州衛浴用品店 為自閉症人士提供工作機會

據疾病管制暨預防中心(CDC )，美國有540萬名成年人患有自閉症，其中約80%就業不足或失業。自閉症患者經常難以就業，而位於新州 楓木市(Maplewood)的一家衛浴用品店正在幫助他們找到有意義的工作。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，這家「Beloved Bath」是在2017年由派特·米勒(Pat Miller)和帕姆·卡托夫(Pam Kattouf)創立，她們是20多年的好友，而兩人的兒子都被診斷出自閉症。她們致力於尋找幫助孩子茁壯成長的方法，友誼也更加深厚。兩人發現了鹽浴、薰衣草浴令人放鬆的神奇功效，泡完澡後孩子們更加平靜、專注和快樂，母子也開始一起製作沐浴劑，孩子在過程中能享受樂趣。

卡托夫說：「隨著孩子長大，我們開始聽到自閉症患者的就業機會並不好。」於是便催生了Beloved Bath，使命是為自閉症患者提供就業機會，現在該店製作沐浴產品和蠟燭，並運送到全國各地。

自閉症員工們紛紛表達工作中的喜悅。其中一名員工保羅·西利爾(Paul Silliere)說他喜歡給蠟燭貼標籤的工作，「這非常有趣」；阿曼達·蘭迪西(Amanda Landisi)表示喜歡她的工作，因為非常有條理、有組織。加布里歐·里昂斯(Gabriel Lyons)說「她們非常包容身障人士。」

Beloved Bath目前僱用了約15名患自閉症的員工。