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新州富裕城擬對露宿公共場所遊民開罰

編譯周芳苑／綜合報導
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新澤西州富裕城市撒密特鎮，家庭收入中間值近20萬。(撒密特鎮臉書)
新澤西州富裕城市撒密特鎮，家庭收入中間值近20萬。(撒密特鎮臉書)

新澤西州富裕城市撒密特鎮(Summit)考慮提案立法，對露宿街頭的遊民罰款或監禁；此前，另一富裕城市莫里斯頓(Morristown)也曾提出類似法案，後因社區強烈反對撤回。

薩密特共和黨市議員博耶(Jamel Boyer)日前在薩密特市議會(Summit Common Council)會議上提出這項法令，聲稱目的是確保所有居民、行人和企業得以安全而方便的使用公共財產。

這項法令禁止遊民在街道、人行道、小巷、公園、公車候車亭、運動場和長椅等公共區域露宿；違者可面臨最高 2000元罰款、和/或最多90天監禁或社區服務。

在六人的市議會中，唯獨民主黨議員托特(Claire Toth)反對該法案；她說，兩年來，薩密特遊民明顯減少，而且在日前於洛杉磯舉行的「全國消除遊民聯盟 」(National Alliance to End Homelessness)會議上獲全國認可，如今卻提出新法案，走上錯誤方向。

博耶回應稱，新法案並不是要將遊民視為罪犯，而是希望「避免」遊民流落街頭，而非「維持」現狀。

新州另一城市莫里斯頓2月也發布類似法令，最後因社區強烈反對而撤回。

薩密特市議會議長稱，管制遊民的法令將於22日舉辦聽證會討論。

薩密特位於紐約大都會區的聯合郡(Union County)，人口普查2023 年數據顯示，其家庭收入中間值為19萬9107 元。

遊民 新澤西州 大都會

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