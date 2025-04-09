美最大水果進口港 費城水果成本上漲4%

費城最大海運碼頭營運公司Holt Logistics負責人霍特(Leo Holt)表示，希望總統能免除新鮮農產品的高額進口稅。(Holt Logistics臉書截圖)

總統川普 (Donald Trump)日前宣布對全球數百個貿易夥伴徵收新關稅 ，新鮮水果供應國哥斯大黎加、巴拿馬、智利、瓜地馬拉和巴西商品被課稅10%；費城 是全美最大的水果進口港，感受最直接，預估課稅後，這些進口水果成本將增加4%。

出口肉類、乳製品和水果到費城的澳洲和紐西蘭也被課徵 10% 進口稅，本周稍後生效；成本由美國進口商支付，最終恐轉嫁給消費者。

川普計畫對多數進口品徵收10%的基本關稅，針對來自中國等國的商品更徵收高達54%關稅，引發各界關注。總部位於新州格洛斯特城的費城最大海運碼頭營運公司Holt Logistics負責人霍特(Leo Holt)表示，希望總統能免除新鮮農產品的高額進口稅。

霍特說， 通過費城運輸的香蕉、葡萄、蘋果、梨、桃子、油桃、肉類蛋白質、乳製品蛋白質等產品到岸成本增加，數億人受到影響。

霍特在南費城帕克大道海運碼頭約雇用500名工會碼頭工人；費城地區港務局(Philadelphia Regional Port Authority)稱，整個費城港口約有1萬2000個工作人員。

川普表示，對等關稅(reciprocal tariffs)將刺激數十年來逐漸衰退的美國國內製造業；有些人認為關稅可針對性的保護某些重要產業，但川普廣泛課關稅將波及美國幾乎沒有替代品的外國商品如咖啡和某些農產品。

無黨派的耶魯預算實驗室(Yale Budget Lab)估計，川普關稅措施將導致新鮮農產品漲價4%。

國際新鮮農產品協會(International Fresh Produce Association)執行長伯恩斯(Cathy Burns)聲明說，徵收關稅將增加成本，擾亂供應鏈、進而推高食品價格。公平開放的貿易反而能增強美國農業，擴大市場機會，並確保全國消費者繼續獲得價格實惠的新鮮農產品。

至於對中國、越南等亞洲國家徵收高額關稅，紐約、巴爾的摩(Baltimore)、諾福克(Norfolk)和查爾斯頓(Charleston)等東岸港口將感受巨大影響。