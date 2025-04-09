新州華社紀念清明 緬懷林潔輝、嚴欣鎧文化貢獻

晚宴部分嘉賓合影。（主辦方提供）

威廉帕特森大學中國藝術中心日前在校園內舉辦清明紀念活動，40多位社區成員、校領導及領事代表齊聚，共同緬懷中心創始人林潔輝(Margaret Lam)與嚴欣鎧(David Yen)的藝術遺產與文化貢獻。

活動以《紀念林潔輝與嚴欣鎧：生生不息的藝術遺產》特展拉開帷幕，展出林潔輝生前創作的多幅水墨作品，時間跨度極大，包括其師從嶺南畫派胡念祖時期所作的《月下獨釣》(1987) ，及師從叢志遠教授的寫意中國畫《野穀幽》(2009)。嚴欣鎧之子Edward Yen捐贈的珍貴藏書亦首次公開展示，涵蓋中國戲曲、書法典籍及中美文化交流史料。

中心主任叢志遠教授引導觀眾參觀畫展時指出，林潔輝與嚴欣鎧以收藏為舟，以捐贈為橋，將中國藝術的精魄引入新澤西 的土壤。畫中嶙峋山石與奔騰溪流的對話，恰似她畢生踐行的信條：傳統需在激蕩中煥新，文明當於碰撞中交融。這些作品與其夫嚴欣鎧珍藏的典籍互為映照，構建起一座橫跨東西的紙上博物館。

紀念晚宴由威廉帕特森大學基金會主席、副校長帕米拉·弗格森(Pamela L. Ferguson)主持。校長赫爾杜伯樂（Dr. Richard Helldobler）在晚宴致辭中表， 林潔輝與嚴欣鎧搭建起跨文化理解的橋樑，這份遠見至今仍在滋養校園。

威大教務長、第一副校長鮑爾 斯(Dr. Joshua B. Powers)分享自己從認識到瞭解林潔輝、嚴欣鎧夫婦的過程，並致敬他們的奉獻精神。霍華德學院(Howard Community College)美術教授甘一飛也專程應邀到場，分享自己創作林潔輝、嚴欣鎧肖像油畫的心得體會。

中國藝術中心主任叢志遠教授在晚宴上回顧，自2009春，兩夫婦以遠見為墨、以熱忱為彩，與其一同共築威廉帕特森大學中國藝術中心。叢以幻燈片分享十五載寒暑，這座民間藝術之橋的一系列成就，包括令百餘位華夏優秀藝術家越海而來。

Edward Yen與林潔輝的子女Cindy Ho、Andrew Ko在晚宴上共同宣佈畫展所得款項，與家族捐款共同注入「威廉帕特森大學中國藝術中心基金」，用於支持中心長遠發展。林潔輝與嚴欣鎧的好友Jenny Chen、梁松林醫生，以及新澤西華人 聯合總會主席胡世遠(William Woo)也紛紛解囊，支持中國藝術中心的文化專案，讓藝術成為跨越族裔的共通語言。