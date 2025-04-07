簽證突遭吊銷 天普1大學生已自行離美

天普大學一名學生簽證被撤銷，最終選擇自行離美。(天普大學臉書)

就在美國總統川普(Donald Trump)團隊試圖驅逐參與大學校園親巴勒斯坦 抗議活動的學生之際，天普 大學(Temple University)日前宣布，該校一名學生的簽證被吊銷，已自行離境；校方未透露細節。

天普大學稱，這次是根據美國國務卿(United States Secretary of State)的決定撤銷簽證；校方未透露該學生個人及其祖國的詳細資訊，也沒有說明簽證被撤銷原因，或透露該學生是否參加校園親巴勒斯坦抗議活動。

聯邦政府近來致力以參與大學校園親巴勒斯坦抗議活動、或以其他理由驅逐學生。明尼蘇達大學(University of Minnesota)一名學生先前因酒後駕駛而被吊銷簽證。

天普大學負責全球事務的副校長米勒(Martyn J. Miller)說，他不知道這名學生有任何抗議活動或其他會影響其身份的違規行為，但聯邦政府的行動令人不安。

天普大學校長弗萊(John A. Fry)說，校方是在例行審查學生紀錄時發現有人學籍被撤銷，進而通知學生；學校盡一切努力確保該生獲得法律顧問協助，並與學生的祖國官員溝通，該學生最終選擇出境回家。

國務卿盧比歐(Marco Rubio)稱，他已吊銷約300 名學生、訪客和其他人的簽證，理由是這些人對外交政策的看法、以及採取抗議等行動；他說，各地校園有些建築被占領、進行活動，顯然有組織，如果持學生簽證 到美國卻參與運動，政府有權拒發簽證。

川普團隊已高調驅逐哥倫比亞大學(Columbia)和塔夫茨大學(Tufts)的學生。受處罰者不乏常春藤名校高材生，包括康乃爾大學(Cornell University)博士生、哈佛大學(Harvard University)研究員。

「印度時報」(Times of India)報導，全美數百名留學生因參與校園活動而收到美國國務院電郵要求自行出境。

賓州大學(University of Pennsylvania)、斯沃斯莫爾學院(Swarthmore College)去年春天發生備受矚目的抗議和紮營事件，尚無人被撤銷簽證。