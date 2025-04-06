新州拉馬波學院 獲歷年最大筆捐款400萬

新澤西州公立拉馬波學院(Ramapo College)日前獲贈史上最大筆捐款400萬。(拉馬波學院臉書)

新澤西州 公立拉馬波學院(Ramapo College)董事會主席瓦蘇珊．拉里奧(Susan Vallario)和她的丈夫長期支持該校，最近一口氣捐款400萬元，創校史上最大單筆捐款，其中一大半將為優秀學生提供獎學金。

拉馬波學院位於新州 莫沃市(Mahwah)，校長傑布(Cindy R. Jebb)透過聲明表示，拉馬波學院作為新州指定公立文理學院長年提供公共服務，這筆巨額捐贈對校方是一大認可。

傑布說，尼克與蘇珊夫婦兩人有遠見的慷慨之舉，讓校方得以通過投資和培養學生成為富有同情心的問題解決者、道德變革推動者和負責任的領導者。

400萬元捐款中約 200 萬元將投入拉馬波學院的總統獎學金方案(Presidential Scholarship)；該方案旨在為選擇就讀拉馬波學院的新州優異高中生提供經濟援助。

今年12月15日前向拉馬波學院提出申請的新生都會自動成為該獎學金發放候選人；校方表示，學生的學業成績、以及社區參與度等因素都將被納入評量，預計大約4.5%申請者，可望獲得這一筆被視為該校最嚴格的學術獎學金。

這筆巨額捐款另一半將用來支持校方2023年啟動的六年策略計畫，該計畫重點包括支持學生福祉、投資新澤西州學生以及為文科專業學生做好數位化未來的準備。

負責策略性招生、推廣和參與的副校長羅曼諾(Christopher Romano) 指出；全美高中畢業生數量下降、新州學生到外州上大學蔚為趨勢，都讓新州高等教育面臨重大挑戰，這筆捐款來得正是時候，讓學校能夠持續招募頂尖人才、履行提供高品質文科教育的承諾，以便畢業生在瞬息萬變環境中掌握取得成功所需要的技能。