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新州紐瓦克校委員會選舉 首允高中生投票

編譯周芳苑／綜合報導
紐瓦克學校委員會將在4月15日的校委會選舉中，開放16、17歲學生投票，圖為學生登記情形。(新州州長辦公室)
紐瓦克學校委員會將在4月15日的校委會選舉中，開放16、17歲學生投票，圖為學生登記情形。(新州州長辦公室)

新澤西州紐瓦克學校委員會(Newark Public Schools)創先例，今年開放16 、17歲高中生參加學區董事會選舉，在登記截止日前一天共有1000 多人註冊。

不久前，新州學生以行動爭取在直接影響他們的選舉中發聲，紐瓦克學區這一場開首例的選舉應運而生，預訂4月15日舉行。學生25日前透過線上或紙本表格註冊登記。

紐瓦克學區教育總監萊昂(Roger León)說，對於學校和學校改善相關事務，有誰比學生更直接受到政策影響？

該學區在區內每所高中午餐時間進行選民登記，共7000人符合基本資格；4月份選舉向來投票率偏低，如果如目標達到3000名學生投票，將對新州最大城學區董事會選舉產生影響力。

截至截止日前一天，共1166名學生登記，其中473人在選舉日時滿16歲、693人滿17 歲。

研究人員說，在其他降齡投票的地方，16、17歲選民投票率往往高於18至20歲的首次投票者。Vote16USA主管艾倫(LaJuan Allen)表示，馬里蘭州塔科馬帕克(Takoma Park)2013 年創全美首例降低投票年齡，16、 17歲青少年投票率幾乎是18歲以上選民的四倍。

紐瓦克學區學生表示很高興能投票，但需要更多資訊決定支持哪位候選人。

紐瓦克市議會2024年1月在市長支持下通過法令，允許滿16歲的人參加學校董事會投票，凡居住在該市且為美國公民、符合年齡規定的青少年都有資格投票，包括數百名特許和私立學校的學生。

新州州長墨菲(Phil Murphy)參觀紐瓦克選民登記活動並表示希望年輕人幫助提升投票率；他說，青少年參與學校董事會選舉具歷史意義，他支持立法讓全新州 16、17歲青少年都能參與學校董事會投票。

澤西市(Jersey City)和大西洋城(Atlantic City)也熱切希望跟進，目前都在審議相關法令。

投票 學區 新州

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