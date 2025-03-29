搭機占用廁所太久 新州男遭破門逮捕 怒告聯航、國土安全部

聯合航空客機。(美聯社)

一名新澤西州 男子搭乘聯合航空(United Airlines)班機，因為腸胃不適而長時間占用機上廁所，竟然被機長強行破門拖出，而且降落後還被執法人員逮捕，讓他深覺受辱，決定控告聯航與國土安全部 。

美聯社報導，來自新澤西州猶太 裔男子利布(Yisroel Liebb)不滿搭機時遭受的待遇，本月19日具狀向曼哈頓聯邦法院控告聯航與國土安全部。

根據訴狀內容，今年元月28日，利布與同為正統猶太教的友人賽巴格(Jacob Sebbag)一起搭乘聯航班機，從墨西哥圖盧姆(Tulum)飛往德州休士頓途中，利布因為便秘而待在廁所長達20分鐘，引起空服員注意。

於是空服員叫醒同行的賽巴格，請他查看利布情況，利布向友人解釋自己腸胃不適，但保證很快就會出來，隨後賽巴格也如實轉告空服員。

不料約10分鐘後仍遲遲不見利布走出廁所，於是機師出面要求賽巴格了解利布情況並衝向廁所對利布大喊，要求他立即出來，利布當時告訴機師馬上就會走出廁所。

結果機師直接撬開門鎖，強行打開廁所艙門、把利布拖出來，由於利布當時褲子脫至腳踝，以致私處也暴露在塞巴格、空服員與附近乘客眼前。

隨後布利與賽巴格被推回座位，機師還揚言要逮捕他們，並對兩人的猶太信仰與「猶太人行為」發表輕蔑言論。

兩個小時後，當班機終於降落在休士頓機場，六名海關邊境保護局(CBP)人員登機，將兩人上手銬並押下飛機，當利布質疑拘留的理由時，反遭執法人員嗆聲：「這裡不是郡縣、也不是州，我們是國土安全部人員，你們在此沒權利。」

同時CBP執法人員強迫兩人走過航站大廈，把他們關進拘留室、搜查隨身行李，粗暴的執法行為讓利布相當反感。