新州80號公路現3天坑 附近公寓住戶憂心

新州鄰近莫里斯郡(Morris County)的Avalon Wharton公寓大樓，因建在廢棄礦井上，導致住戶提心吊膽害怕塌陷。(公寓官網截圖)

新澤西州 州際公路I-80已有三個天坑，鄰近莫里斯郡(Morris County)的Avalon Wharton公寓大樓建在廢棄礦井上，住戶提心吊膽；公寓業主委託兩家工程公司針對這棟有250個住房的大樓進行檢查，未發現因天坑造成毀損。

公寓業主 AvalonBay Communities 於19日晚發電郵給居民告知檢查結果，表示能理解住戶因 I-80出現三個天坑而感到恐懼和壓力；該公司說，該公寓大樓仍可安全居住。

公寓大樓所在地沃頓(Wharton)官方要求公寓業主聘請工程師仔細檢查建築物；在新澤西州社區事務署(New Jersey Department of Community Affairs)指導下，郡區工程官員3月6日進行為期四小時檢查，並未發現任何與天坑相關的損壞。

居民科隆納 (Anthony Colonna)接受媒體訪問時表示，工作人員大量施工，在距離這棟公寓建築數百呎的地下使用鑿岩機和鑽機，他擔心這些震動可能影響建築結構。

受託進行檢查的諮詢公司Bowman Consulting Group和 工程公司Veitas Engineers提出報告，發現大樓有裂縫、縫隙、凸起和磨損等問題，但這些都是預期中的建築物負載沉降、收縮和一般磨損。

公寓業主AvalonBay稱，這些裂縫都不是最近才出現的。接下來將根據Veitas Engineers的建議聘請岩土工程師審查2010年代初施工時的現場狀況，進行比較後制定持續監測計畫。

新澤西北部九郡地下約有588座廢棄礦井，主要分佈在新州 西北部，包括沃頓等地。

公寓大樓Avalon Wharton於2010年代初建於120呎深的礦井之上，該礦井1886年關閉，需進行礦井修復，當時該作業在注入混凝土基礎前進行。

AvalonBay公司說，大樓檢查報告將供租戶翻閱，並提交給沃頓地區的建設部門和州社區事務署。