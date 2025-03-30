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79歲失智婦住院遭強暴 費城波茨敦醫院判賠350萬

編譯周芳苑／綜合報導
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費城79歲失智婦人奎格利2020年摔倒而住進波茨敦醫院(Pottstown Hospital)期間遭性侵。(波茨敦醫院臉書)
費城79歲失智婦人奎格利2020年摔倒而住進波茨敦醫院(Pottstown Hospital)期間遭性侵。(波茨敦醫院臉書)

費城79歲失智婦人奎格利(Rita Quigley)2020年摔倒而住進綜合性醫療機構Tower Health旗下的波茨敦醫院 (Pottstown Hospital)，後轉診到復健中心時，被發現她在住院期間竟遭強暴，家人因此提告，陪審團日前裁決醫院須賠償350萬元。

奎格利家人2021年提起訴訟，聲稱新冠疫情醫院設有探視限制的期間發生強暴案。

受害婦女是伯克斯郡(Berks County)居民，患有嚴重癡呆症。訴狀稱，2020年10月她因摔倒被送往波茨敦醫院住院，四天後獲「健康證明」(clean bill of health)，由同一集團旗下的救護單位TowerDIRECT將她轉送到復健中心。

復健中心人員注意到奎格利的生殖器及其周圍有嚴重瘀傷，隨後將她轉移到同屬Tower Health的菲尼克斯維爾醫院(Phoenixville Hospital)接受檢查，結果證實遭到性侵。

蒙哥馬利郡(Montgomery County)執法部門展開調查，不過未能找出施暴者。

起訴書稱，奎格利原本心情愉快，充滿活力，遭受襲擊後停止進食，而且基本上自我封閉，於2021年1月去世。

奎格利的家人2021年7月向費城普通訴訟法院提起訴訟，控告Tower Health、波茨敦醫院和TowerDIRECT。

經過近一個月審判，陪審團2月24日裁定，奎格利在波茨敦醫院和TowerDIRECT護理期間遭蓄意傷害，醫院和救護車均有疏失。

陪審團判決奎格利家人獲賠350萬元；波茲敦醫院、TowerDIRECT各須負 80% 、20% 賠償責任。

波茨敦醫院和TowerDIRECT提出審後救濟動議，跨出上訴程序第一步，要求法官認定判決過重並下令重審。

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