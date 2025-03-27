川普辯護律師哈巴 獲任新州臨時聯邦檢察官

曾任川普 (Donald Trump)辯護律師的新澤西居民哈巴(Alina Habba)，24日由川普總統任命為新州 臨時聯邦檢察官。哈巴目前另在白宮擔任總統顧問。

川普在社群媒體「真實社交」(Truth Social)上貼文稱，哈巴將以她的勤奮和信念領導國家，為新州優秀人民爭取公平公正的法律體系。

哈巴則在另一社群平台X上貼文回應，她說，很榮幸在自己故鄉新澤西州 擔任臨時聯邦檢察官，感謝總統賦予重大責任，她將一如擔任總統私人律師期間所做的那樣，繼續為真理和正義而戰，大家將一起終結司法武器化(weaponization of justice)。

哈巴是新州川普貝德明斯特高爾夫球場(Bedminster golf course)附近的小型律師事務所合夥人，曾任川普政治行動委員會資深顧問，在多起訴訟案中為他辯護，並在去年任川普競選活動發言人。

哈巴將接替喬達諾(John Giordano)擔任臨時聯邦檢察官，而喬達諾被提名為駐納米比亞大使。

2023年，哈巴被川普的貝德明斯特俱樂部一前服務員起訴，指控她誘騙他們簽署保密協議，該服務員聲稱她受到主管性騷擾；哈巴否認這些指控。

哈巴和川普在同年因對喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)等人提起虛假訴訟，受到佛羅里達州法官米德布魯克斯(Donald M. Middlebrooks)制裁，被勒令支付近100萬元。