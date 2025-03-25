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新州1學區財務困難 律師卻獲高額報酬

編譯周芳苑／綜合報導

新澤西州海洋郡(Ocean County)萊克伍德學區(Lakewood)面臨財務困難之際，學區律師酬勞過高的異常現象曝光。

經查，學區委員會律師因澤爾布赫(Michael Inzelbuch)2017年以來共獲600餘萬元酬勞，薪資高於其他公校律師，州府教育當局決定，新學年不再繼續聘雇合約。

媒體Asbury Park Press報導，因澤爾布赫2017年擔任學區律師以來每月薪酬5萬元，另可獲每小時475元額外法律服務收入，還無需記錄具體工作時間。

新州教育廰財政問責與合規辦公室(Office of Fiscal Accountability and Compliance)上月25日提出報告，指該學區與因澤爾布赫的合約違反州法規。

萊克伍德州監察員以資金有問題、以及欠缺續約適當文件為由，拒絕因澤爾布赫2025-2026學年度合約。

然而，萊克伍德教育委員會主席本德(Moshe Bender)在13日舉辦的委員會會議上表示異議，擬提交請願書，要求立即撤回決定。本德補充，付款給因澤爾布赫都依法進行，發票上清楚列出他提供的服務。

萊克伍德學區會議通過決議，對州府監察員的合規報告和決定提出上訴。

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