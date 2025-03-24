賓州小鎮豪宅擬列為古蹟 屋主堅決抗拒

賓州布林茅爾位於埃利奧特大街17號(17 Elliott Ave)的豪宅，擬列入古蹟保護。(Google map)

賓州 布林茅爾(Bryn Mawr)所屬鎮區打算將一棟由名費城 建築師1900年設計的獨特豪宅列為古蹟，但屋主以擔心維修花費、有礙出售等考量堅決抗拒，鎮府有關單位日前投票 決定，將法定作業延至5月。

這棟豪宅位於埃利奧特大街17號(17 Elliott Ave)，由費城名建築師普萊斯 (William Lightfoot Price)設計，外觀漸破損、屋主還反對列入歷史建築，引發人們對其前景的擔憂。

這棟住宅所在街區一些古老建築已被拆除，儘管該建物油漆褪色破損，仍被視為深具意義。

保護倡議者哈里斯(Arielle Harris) 、加勒(Jillian Galle)致力呼籲將這棟三層五居室的房屋列入下梅里恩鎮區(Lower Merion)一級保護名單，並於去年7月向鎮府提交申請。

接下來必須經由鎮區委員會投票、批准。一旦列入一級保護名單，鎮府該有權對進行外部裝修和拆除。

然而，70歲的律師屋主羅伯茨 (Thomas J. Roberts)全力反對，鎮府建設和規畫委員會(Building and Planning Committee)日前投票決定將法定程序順延至5月。

下梅里恩鎮25年前頒布的保護條例，並未明確禁止在未經屋主同意下進行相關程序，但鎮官員說，這樣的規定適用於商業建築而非住宅建築。

羅伯茨向鎮府發送數頁長信，明確反對該建築被列為古蹟。

與羅伯茨住在同一街區的鄰居凱利(Carol Kelley)說，羅伯茨提出10點意見，稱其主要資產都在那個房子裡，他擔心一旦計畫售屋，歷史古蹟的頭銜將帶來阻礙，而且如維修也可能無法申請補助。

委員會對建築物所有權問題持不同意見的雙方一致認為不應拆除這一棟建築，也不該被允許進行「疏忽拆除」(demolition by neglect）， 放任惡化到需要拆除或修復的程度。