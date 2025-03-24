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新州殉職警家人 控鎮長拒撥經費導致資源不足致死

編譯周芳苑／綜合報導

新澤西州兩年前殉職的警察希斯勒(Robert J. Shisler)家屬，近日控告該警局所屬德特福德(Deptford)鎮鎮長梅達尼(Paul Medany)，指該官長拒絕為警局提供足夠資金、人員、培訓和裝備而導致警員執勤時死亡；鎮府則稱，這起訴訟有政治動機。

殉職時27歲的希斯勒2023年3月10日在巡邏時，攔下24歲路人內格倫 (Mitchell O. Negron Jr.)，內格倫開始逃跑，希斯勒徒步追趕。後來兩人在搏鬥中雙雙中槍，內格倫當場死亡，希斯勒腿部動脈受傷被緊急送醫，接受20多次手術後於同年5月7日去世。

希斯勒家屬3月6日向新州高等法院提起訴訟。德特福德鎮官員透過聲明否認指控，聲稱這起訴訟具有政治動機。

訴訟稱，警局資源不足導致希斯勒死亡，包括欠缺衛星定位(GPS) 設備找到受傷警察、欠缺資金進行培訓導致同事試圖幫助希斯勒時沒有能力控制失血；鎮長梅達尼拒絕提供資金是為了報復警局成員反對他想不當控制該部門。

德特福德鎮官員在聲明中說，代表希斯勒遺產的律師維吉蘭特(Jacqueline Vigilante)曾任格洛斯特郡共和黨主席，而梅達尼是民主黨人士。

原告律師否認訴訟出於政治動機之說，同時欲尋求補償性和懲罰性賠償。

原告聲稱，梅達尼常干擾地方警察局、市政公用事業管理局和公共工程部門，以獲超越權限的權力。

訴訟又提到，梅達尼的干預直接影響希斯勒被槍殺當天的事件經過。警局每班次只有一把可用的泰瑟槍(Taser)， 2023 年事發當天希斯勒是事發地區唯一巡邏官，卻無槍可用；又稱，警員設備沒有GPS 功能，希斯勒被槍擊後透過無線電求助，但同事很難找到他。

新澤西州 民主黨 共和黨

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