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曾賤賣珍貴玻璃窗 費城教堂無力還貸遭法拍

編譯周芳苑／綜合報導
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伊曼紐爾基督教中心(Emmanuel Christian Center)位於西費城區。(教堂臉書截圖)
伊曼紐爾基督教中心(Emmanuel Christian Center)位於西費城區。(教堂臉書截圖)

賓州西費城(West Philadelphia)一座大教堂的牧師，在不知情的情況下賤賣珍貴蒂芙尼(Tiffany)玻璃窗，如今因付不出200多萬元房貸及其他債務，被法院下令拍賣

這座獨一無二的前宗教建築是位於第50街和巴爾的摩街的大型社區地標，哥德復興式建築的窗戶被木板封住，牆壁破爛不堪，開價140萬元按原樣出售。

契約紀錄顯示，約有400名信徒的伊曼紐爾基督教中心(Emmanuel Christian Center)，2022年貸款175萬元購入這座歷史悠久的教堂，買價比起房產估價80萬元高出許多。該建築物先前一直是希克曼神殿衛理公會 (Hickman Temple A.M.E.)所在地。

教會房貸由富爾頓銀行(Fulton Bank)提供，每月還款一萬。由於費城市府認定該建築物部分不安全，須立即修復，致使教會須額外增貸。

這棟建築物建於1901年，曾輝煌一時。教會創始人是年輕牧師布朗利(William Brownlee, Sr.) ，他迫切想要翻修，遂以6000元價格，把長椅、燈具以及十幾扇彩色玻璃窗等大部分室內陳設賣給廢品回收商。

2023年2月左右，收購教堂陳設的回收商發現，兩扇玫瑰形窗戶是罕見的蒂芙尼玻璃，為蒂芙尼工作室(Tiffany Studios)於20世紀初製作，而且可能是百貨商店之父沃納梅克(John Wanamaker)委託製作。

這些珍貴窗戶最終以每扇10萬元拍賣成交。教會得知後，出面希望爭取其中一小部分利潤。

儘管布朗利已出售最具價值的資產，這座老教堂仍被指定為歷史建築，想要拆除或大幅改造外觀難上加難。

近兩年，該建築物嚴重失修，鴿子嚴重氾濫，還有石棉和黴菌，而且垃圾堆積在外，也未測試火災警報系統。

法院去年12月指定人接管該物產並予以出售，以便償還富爾頓銀行債務。

費城 拍賣 貸款

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