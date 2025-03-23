當年擬在澤西蓋旅館引抗爭 時隔4年仍未開工

Landmark Hospitality公司2021年宣布要在新州澤西市建造豪華阿爾比恩旅館 (Albion Hotel)。(澤西市府)

休閒娛樂業者Landmark Hospitality公司2021年宣布要在新州 澤西市建造四星級、豪華宏偉的阿爾比恩旅館 (Albion Hotel)，然而原訂在2023年春季開幕的計畫，至今時隔四年，仍因居民反對而無法開工並陷入膠著。

根據規劃，阿爾比恩旅館是時尚的八層高建築，打算蓋在已佔據該地塊的百年老銀行大樓之上；預計包括72間客房、由獲獎廚師布科(Anthony Bucco)主導的餐廳以及屋頂泳池。後來該計畫更擴大為樓高九層樓的建案。

此案寸步難行的主因出於當地居民反對，澤西市地目調整委員會(Jersey City Zoning Board of Adjustment)因此舉行聽證會。

會中居民表示，旅館不會為社區帶來太多實質利益，反而會產生陰影、深夜噪音，妨礙附近建築物珍貴的天際線景觀；此外，當地不適合興建旅館、也不宜建造超過65呎高的建築，阿爾比恩旅館預估建築高度達120呎。

全案需要澤西市分區調整委員會批准幾項變更才能繼續進行；包括上個月會議在內的一系列馬拉松式聽證會已導致投票 推遲。

居民代表律師斯圖德霍姆 (Anne Studholme)傳喚兩名證人出席公聽會，其中交通工程師西莫夫 (Benjamin Simoff)提出若干批評，包括開發人員交通分析的應用程式缺乏足夠獨立數據、旅館建築周圍交通景觀重塑程度比開發商聲稱嚴重、卡車司機卸貨後的交通問題等。

擬建旅館的建築過去曾是建於1928年的新澤西 信託公司大樓，後來第一資本銀行(Capital One)進駐並於2019年關閉，之後一直空置，澤西市歷史保護專家奧尼爾(Maggie O'Neill)說，建物並未被指定為歷史建築，但所在地有資格被指定為歷史街區。