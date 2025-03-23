我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「機長忘帶護照」聯航飛上海航班 起飛後返舊金山

2月初才失靈 FAA飛航公告系統又故障了

當年擬在澤西蓋旅館引抗爭 時隔4年仍未開工

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Landmark Hospitality公司2021年宣布要在新州澤西市建造豪華阿爾比恩旅館 (Albion Hotel)。(澤西市府)
Landmark Hospitality公司2021年宣布要在新州澤西市建造豪華阿爾比恩旅館 (Albion Hotel)。(澤西市府)

休閒娛樂業者Landmark Hospitality公司2021年宣布要在新州澤西市建造四星級、豪華宏偉的阿爾比恩旅館 (Albion Hotel)，然而原訂在2023年春季開幕的計畫，至今時隔四年，仍因居民反對而無法開工並陷入膠著。

根據規劃，阿爾比恩旅館是時尚的八層高建築，打算蓋在已佔據該地塊的百年老銀行大樓之上；預計包括72間客房、由獲獎廚師布科(Anthony Bucco)主導的餐廳以及屋頂泳池。後來該計畫更擴大為樓高九層樓的建案。

此案寸步難行的主因出於當地居民反對，澤西市地目調整委員會(Jersey City Zoning Board of Adjustment)因此舉行聽證會。

會中居民表示，旅館不會為社區帶來太多實質利益，反而會產生陰影、深夜噪音，妨礙附近建築物珍貴的天際線景觀；此外，當地不適合興建旅館、也不宜建造超過65呎高的建築，阿爾比恩旅館預估建築高度達120呎。

全案需要澤西市分區調整委員會批准幾項變更才能繼續進行；包括上個月會議在內的一系列馬拉松式聽證會已導致投票推遲。

居民代表律師斯圖德霍姆 (Anne Studholme)傳喚兩名證人出席公聽會，其中交通工程師西莫夫 (Benjamin Simoff)提出若干批評，包括開發人員交通分析的應用程式缺乏足夠獨立數據、旅館建築周圍交通景觀重塑程度比開發商聲稱嚴重、卡車司機卸貨後的交通問題等。

擬建旅館的建築過去曾是建於1928年的新澤西信託公司大樓，後來第一資本銀行(Capital One)進駐並於2019年關閉，之後一直空置，澤西市歷史保護專家奧尼爾(Maggie O'Neill)說，建物並未被指定為歷史建築，但所在地有資格被指定為歷史街區。

投票 新澤西 新州

上一則

曾賤賣珍貴玻璃窗 費城教堂無力還貸遭法拍

下一則

去年73家關閉… 逾5成華府餐廳 看淡市場前景

延伸閱讀

商務部長：美若失去台晶片無法造汽車 阻中取得美晶片

商務部長：美若失去台晶片無法造汽車 阻中取得美晶片
屋崙警涉濫裝追蹤器、非法取證 檢方無奈撤銷1謀殺案

屋崙警涉濫裝追蹤器、非法取證 檢方無奈撤銷1謀殺案
聽證會宣告取消 白宮撤回CDC主任韋爾登提名

聽證會宣告取消 白宮撤回CDC主任韋爾登提名
眾院飛安聽證會 航管局不再是黃金標準 主席：無法接受

眾院飛安聽證會 航管局不再是黃金標準 主席：無法接受

熱門新聞

新澤西州海岸防衛隊員坎特吉亞科摩在新州海邊遛狗，無意間發現11瓶近百年禁酒令時代的威士忌酒。(坎特吉亞科摩storyful帳號截圖)

新州男海邊遛狗 意外發現11瓶百年威士忌

2025-03-19 02:05
37歲的馬陽育有五個公民子女。(臉書截圖)

ICE報到被捕 威州苗族美甲師遭遣送至從未去過的寮國

2025-03-17 10:32
喬治城大學研究員巴達爾·汗·蘇里。(喬治城大學官網)

持合法學生簽證 喬治城大學印裔研究員遭逮捕拘留

2025-03-20 09:15
麻州韓裔女子李含在大波士頓地區和華府郊區公寓大樓內經營高檔應召站，其中一處據點位於麻州沃特敦公寓大樓。(美聯)

經營高檔應召站4年賺500萬 麻州亞裔女判關4年

2025-03-20 09:12
歐洛茲科的兒子伊多爾度(Eduardo Orozco)，在父親被捕後曾追著探員要求出示逮捕令，但探員最終離開。(伊多爾度拍攝影片截圖)

21移民1公民遭川普政府非法逮捕 律師要求釋放

2025-03-18 11:12
美國南方與中西部各州連日來出現異常氣候，密蘇里州一棟民宅被攏捲風夷為平地。(美聯社)

龍捲風持續肆虐東部 36萬戶斷電、逾37人死亡

2025-03-16 20:40

超人氣

更多 >
美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益

美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益
美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了

美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了
不能透過電話辦理…社安金領取新規 3月31日上路

不能透過電話辦理…社安金領取新規 3月31日上路
傳拜登私下探詢盼重返政治舞台 民主黨內莫衷一是

傳拜登私下探詢盼重返政治舞台 民主黨內莫衷一是
紐約皇后區統倉公寓租金直漲 住客吃不消

紐約皇后區統倉公寓租金直漲 住客吃不消