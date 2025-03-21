賓州州長自誇解凍聯邦經費有功 白宮打臉：說謊

賓州州長夏皮羅為2028年民主黨總統提名人領先者之一。(州長臉書)

賓州 州長夏皮羅(Josh Shapiro)表示，他2月21日前往白宮 ，要求對已計畫撥給賓州的21億餘元聯邦資金予以解凍，然而，白宮出面指夏皮羅說謊，夏皮羅對資金解凍毫無影響，但卻把功勞歸給自己。

夏皮羅說，他與川普 (Donald Trump)內閣成員坐在一起，直接向他們和資深政府官員提出資金解凍的請求。然而，白宮發言人費爾茲(Harrison Fields)透過聲明說，「夏皮羅州長在撒謊。」

費爾茲說，相關機構審查所有資金是否合法、浪費並考量政府優先事項，各州州長的壓力並非考量因素，賓州資金與其他州資金受到同樣的審查。

針對白宮的說詞，夏皮羅新聞秘書邦德(Manuel Bonder) 說明州長確實採取行動尋求資金解凍的細節，還說他們「有根據」；但白宮堅稱，夏皮羅對資金解凍並沒有什麼影響。

費爾茲直言，民主黨處於混亂，難怪夏皮羅想力求表現；但是「他沒有說實話。他誇大自己的能力。」

川普政府1月28日首次凍結聯邦資金，導致全美各州和非營利組織陷入恐慌。夏皮羅隨後花了數周時間與賓州共和黨參議員麥考密克(Dave McCormick)及賓州國會代表團其他成員，積極運作懇求政府解凍。

然奔走未果，夏皮羅於2月13日起訴川普政府，聲稱聯邦凍結資金非法並違憲；夏皮羅還在2月21日前往華府訪問，並於參加全國州長協會(National Association of Governors)行程中造訪白宮。

邦德說，午餐會上，一位資深政府官員要求州長提供賓州凍結項目清單副本，州長依要求提供，當晚州長回賓州後接到白宮資深官員電話，告知資金已解凍。