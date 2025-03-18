未中獎刮刮樂可重抽獎 新州男喜中百萬

德桑托(Daniel DeSanto)贏得頭獎100萬獎金。（新州彩票官網截圖）

新澤西州 彩票(New Jersey Lottery)日前在大西洋城(Atlantic City)舉辦「百萬元重新抽獎」(Million Dollar Replay)活動，讓彩票玩家上網提交未中獎的刮刮卡參加抽獎，結果，男子德桑托(Daniel DeSanto)贏得頭獎，獲100萬元獎金。

德桑托來自新州 米德爾塞克斯郡(Middlesex County)，贏得最高獎金。另有來自東奧蘭治(East Orange)的布朗 (Daniel Brown)、以及來自克利夫頓(Clifton)的哈克尼(Diane Hackney)分別獲得10萬元獎金。

新州彩票玩家只要在網路上提交未中獎的刮刮卡(Scratch-Off tickets)，就有資格獲獎。每季抽出100名幸運兒，可獲250元獎金、並參加「週五大獎抽獎」(Friday’s Grand Prize Drawing)。

本次抽獎除了三人中10萬元以上大獎，另有12個人分別獲得1萬元至5萬元不等的獎金。

住在木橋市(Woodbridge)艾斯林區(Iselin)的德桑托是最大贏家，開獎時他聽到有人喊他的名字，不敢相信自己贏得100萬元，他說，有了這一筆錢之後，「也許我可早一點退休 。」