新州6醫院 擠進新聞周刊全球最佳醫院榜

新聞周刊(Newsweek)與全球數據公司 Statista 連續第7年合作，公布「2025 全球最佳醫院」(World's Best Hospitals 2025) 榜單，其中新澤西州 有6 家醫院上榜。

新聞周刊與 Statista 合共調查了30個國家及地區大約2400多家醫院，主要根據患者調查結果、關鍵績效指標，以及數萬位醫療及保健專家的評分，而得出排名結果。

該調查採用「病人自述結果測量」(PROM) 作為評分標準，即「由患者完成的標準化及經驗證的問卷，以評估他們的體驗及結果」。

美國部分的前五名，依序為︰1. 梅奧診所(Mayo Clinic)，總分97.54。2. 克利夫蘭診所 (Cleveland Clinic)，總分90.36。3. 約翰霍普金斯醫院 (The Johns Hopkins Hospital)，總分89.93。4.麻州 總醫院 (Massachusetts General Hospital)，總分89.90%。5. 加州大學 洛杉磯分校 - 雷根醫療中心 (UCLA Health - Ronald Reagan Medical Center)，總分89.59 。

新州進入全美最佳的醫院，分別是Morristown Medical Center總分71.29列51名。Hackensack University Medical Center總分70.18排59名。The Valley Hospital總分67.09列146。

Overlook Medical Center總分66.20列174。Englewood Hospital and Medical Center總分65.06排255名。Monmouth Medical Center總分63.38列411名。