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近5成康州遠距員工 承認1周工時僅4天

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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員工如在家遠距工作時，往往可能會提前下班、吃午餐耗時較久。(pexels)
員工如在家遠距工作時，往往可能會提前下班、吃午餐耗時較久。(pexels)

根據Bisnar Chase一份針對全美3010名遠距員工的調查發現，扣除晚上工、早下班、午休時間較長，或周五提前下班等情況後，26%的職員承認他們每周實際僅工作四天。而康乃狄克州的這類員工比率全美最高，達47％。

該比率第二及第三高的是德拉瓦州的44%及夏威夷州的38%。喬州則有超過三分之一(36%)的遠距工作者每周實際工作四天，列全美第五。

阿拉斯加勞動力最勤奮，只有9％的遠端工作者承認縮短每周工時。

Bisnar Chase表示，雖然有些遠端員工確實提早結束工作，但事實上「許多員工在下班後回覆訊息，晚上加入群組聊天室，甚至在度假期間也要處理任務。在工作和生活比以往任何時候都更加緊密交織的數位世界中，傳統的朝九晚五模式，已經無法適用。」

該報告提到，23%的受訪者承認自己在度假地工作但未告訴雇主。在接聽工作電話方面，47%承認在車上接聽，21%的人在泳池或海灘，15%在另一個城市的飯店或Airbnb接聽。

為保持工作高效的假象，13%的員工使用滑鼠抖動器(mouse jiggler)或其他技巧在Slack或Teams上保持「活躍」(active)。

但許多員工更常以更新狀態來解決問題：最受歡迎的策略為顯示「正在通話」(On a call)，超過一半(56%)的人表示會如此做；另外26%的人將自己標記為「出去吃頓快速午餐」(Away for a quick lunch)，但實際上可能離開好幾個小時；而18%的人將狀態設置為「深度專注模式」(In deep focus mode)，避免受到干擾。

受到干擾是影響遠距工作效率的一個主要因素。員工最常見的偏離工作任務的原因是做家事或跑腿(38%)，而28%的人承認在工作時玩電子遊戲。其他人則在看電視(22％)，或去健身房或散步(12％)。

每到周五，42%的員工會策略性發送幾封電郵，營造出正在工作的樣子；而33%的員工會在日曆上安排活動作為提前下班的掩護。另外有26％的人只是在Slack或Teams上保持「活躍」，實際上並沒有完成太多事。

另外一個可能是遠距工作者最大膽的舉措，17%的受訪者承認自己同時從事兩份全職遠距工作。

完整報告可查看：https://reurl.cc/OYbbVr

夏威夷州 三高 喬州

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