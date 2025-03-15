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3.8億年前化石扔掩埋場 新州威大挨告

編譯周芳苑／綜合報導
威廉帕特森大學科學教授貝克爾(Martin Becker)提控校方郵件室主管疏失。(威廉帕特森大學官網)
威廉帕特森大學科學教授貝克爾(Martin Becker)提控校方郵件室主管疏失。(威廉帕特森大學官網)

北澤西的威廉帕特森大學(William Paterson University)因未支付郵資，導致一批3.8億年歷史的化石被仍進垃圾掩埋場，科學教授貝克爾(Martin Becker)指責校方和郵件室主管疏失，並對其提出控告。

貝克爾指稱，他因信任而將化石交由他們寄給佛羅里達州一位同事，威廉帕特森大學和郵件室主管布恩(Raymond Boone)竟如此疏忽大意。

貝克爾在帕塞克郡高等法院(Passaic County Superior Court)提起訴訟，聲稱花數百小時收集約3.8億年前的泥盆紀(Devonian Age)海洋無脊椎動物化石，是很獨特的無價之寶，這些化石是新州北部歷來最獨特、最全面的海洋化石。

貝克爾是在去年6月18日將約200塊化石(約佔他收藏總數的 80%)裝入19個60磅裝包裹，送到校方郵件室並直接交給了布恩，布恩說會將包裹追蹤資訊和保險資訊轉發給他。

當天稍晚，資訊顯示包裹被取走，貝克爾接下來幾周聯繫他的同事，同事說沒收到。貝克爾 8月14日打兩次電話給郵件室想與布恩談論包裹事宜；兩天後終於收到包裹追蹤碼，顯示包裹已抵達帕西帕尼(Parsippany)，等待送至目的地。

但截至8月底，貝克爾仍未收到包裹送達確認，他再聯繫布恩，布恩回應稱，正與優比速快遞(UPS)一起解決問題；貝克爾9月12日、19日多次查詢，仍得到同樣結果。

到了9月20日，布恩告訴貝克爾包裹可能在UPS反詐欺部門，貝克爾之後直接聯繫 UPS，結果被告知，因校方未付款，該帳戶已於4月取消，貝克爾的化石則被丟到田納西州垃圾掩埋場。

訴訟稱，UPS已向大學發出欠款通知，其他包裹也以同樣原因被沒收，布恩至少7月8日就知道學校帳戶被取消。貝克爾說，布恩和學校放任化石被銷毀，未能履行應負起的義務，要求賠償損失、律師費和訴訟費。

田納西州 保險 佛羅里達州

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