賓州大擬關閉部分校園 教職員籌組工會維權

賓州 州立大學(Pennsylvania State University)打算刪減預算並關閉部份校園，對此，這所全美唯一一所沒有教職員聯盟的州立大學，有意突破慣例組工會以維護權益。

賓州州大教職員說，疫情期間對校方決策的擔憂便逐步加劇，如今學校削減預算並準備關閉部分聯邦校區，更讓人憂心；其他擔憂還包括缺乏共享管理、各校區薪資和工作量不平等、透明度不足。

打算組工會的教職員已設網站，自稱是「賓大教職聯盟」(Penn State Faculty Alliance)，並宣布與「服務員工國際工會」(Service Employees International Union)連結；這個組織讓該校各校區教職員工有急需的發言權、扮演積極參與決策的角色。

該聯盟已展開連署以達30% 合格教職員工簽名的規定，接著將向賓州勞工廰(Pennsylvania Department of Labor)申請；賓州州大校園有7800多名教職員。

連署簽名完成後將進行投票 ，一旦獲多數人批准便成立工會。研究生工人也試圖組工會，並已向勞工廰申請。

賓州其他三所州立大學天普 大學(Temple)、匹茲堡大學(University of Pittsburgh)和林肯大學(Lincoln) 都已成立教職員工會，天普工會已成立50餘年。賓州高等教育系統(Pennsylvania State System of Higher Education) 10 所大學也都有工會。

學校說，尊重員工發表意見的權利。

由於大學今夏前將刪減預算以彌補赤字，教職員不滿加劇。教務委員會議擱置對校長本達普迪(Neeli Bendapudi) 進行不信任投票的提議，同一會議上，本達普迪訂下關閉部分聯邦校園的計畫，據悉，20校區中有12校區納入關閉考量，但2026、27 年度結束前還不會關閉。