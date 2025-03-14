新州捷運局提32億預算案 7/1起票價將漲3%

新州捷運局(NJ Transit)票價擬從7月1日起調漲3%。(新州捷運局)

新州 捷運局(NJ Transit)日前提出2026年度32億元預算，其中包括票價自動上漲，根據預算案，今年7月1日起車票自動漲價3% 。

除了票價自動上漲，新州捷運局另有預算創舉，包括新州州長墨菲(Phil Murphy)提出的企業交通費(Corporate Transit Fee)，該提案將因此對新州約600家年利潤至少1000萬元的公司，徵收2.5%所得稅。

墨菲所提580億元州預算一旦通過，新州捷運局的營運預算及車票自動漲價都將從7月1日生效，票價收入將達9.8億元、占營運預算的31％。

初估，票價7月1日自動上漲3%後，紐約到普林斯頓樞紐站(Princeton Junction)的單程車價將從18.4元漲至18.95 元；紐約與米德爾頓(Middletown)、多佛(Dover)或薩默維爾(Somerville)之間的單程火車票價將從17.5元漲至 18.02元。紐約與翠登(Trenton)間的單程票價從19.25元漲至19.82元。

此外，單程區(one-way zone)巴士票價將從1.8元漲至1.85元；紐約到澤西市的三區巴士票價將從5.15元漲至5.3 元；紐約到湯姆斯河(Toms River)的長途巴士票價將從24.4元漲至25.13元。

輕軌票價漲幅因路線不同而異。

新澤西 政策視角(New Jersey Policy Perspective)資深政策分析師陳彼得(Peter Chen) 說，票價自動上漲對低收入 、在職貧困乘客和有色人種衝擊最大。