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過敏者留意… 新州今春花粉恐增20% 5月達高峰

編譯周芳苑／綜合報導
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楓樹大約3月中旬便開始釋放花粉。(pexels)
楓樹大約3月中旬便開始釋放花粉。(pexels)

冬去春來，過敏季節悄然來臨，專家研判，新澤西州年初天寒且數次降雪，如今春季暖空氣突然出現將導致花粉量驟增，比往年還多，增幅上看20%。

一旦氣溫升高，花粉量隨之增加，過敏症專家、免疫學和花粉計數專家比洛里博士(Leonard Bielory )預估，今年花粉季的花粉量將增加10%到20%。

今年過敏季節挑戰比過去嚴峻，主要是因為新州1、2月歷經嚴酷天氣以及好幾場雪；比洛里進一步說明，大氣中循環的寒冷氣溫使樹木處於休眠狀態，一旦暖空氣出現，樹木一下子醒過來，花粉迅速爆發。

根據國家氣象局(National Weather Service)報告，2025年1月新州泰特博洛機場(Teterboro Airport)週邊地區平均氣溫為華氏29.7度，創2022年以來最低紀錄，2月同一地區平均氣溫為33.5度，創2021年以來新低。

比洛里指出，春天來臨時，樹木往往是最早產生花粉的植物，榆樹、雪松和楓樹大約3月中旬便開始釋放花粉；到了4月，樺樹和橡樹緊跟在後釋放花粉。整個大環境的花粉量將於5月初達到高峰。

草類植物夏季產生花粉。春季降雨情況將影響新州過敏季節的嚴重程度。

「美國過敏、氣喘和免疫學學會」(American Academy of Allergy, Asthma and Immunology)長期追蹤新州和全美花粉和黴菌水平， 比洛里日前參加該學會在聖地牙哥舉行的年度會議，對今年花粉季展望有最新了解。

面對春季花粉過敏危機，該如何預防？

氣象預報服務機構AccuWeather 在2024 年春季過敏展望報告中提出專家所建議的預防之道，包括在出現過敏症狀前先服用藥物、早上稍晚及下午時段盡可能待在室內、花粉量較多的日子使用空調。

比洛里則建議使用鼻噴霧劑Sinusol 緩解過敏不適，這是他已推廣10餘年的一種精油療法。

新州 新澤西州 聖地牙哥

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