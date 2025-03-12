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台山寧陽會館蛇年春節聯歡宴會 溫馨親切

費城訊／圖文：彭林
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中領館領事與寧陽會館四科職員及顧問合影。前排左4、5為主席麥樹培、梁建柏，二排右3為書記麥健永。
中領館領事與寧陽會館四科職員及顧問合影。前排左4、5為主席麥樹培、梁建柏，二排右3為書記麥健永。

2月25日晚，費城台山寧陽會館於華埠聚福金閣酒家，舉辦蛇年春節聯歡宴會。中國駐紐約總領事館領事陳曲鋒、榮頂，台山寧陽鄉親、會友及費城僑胞，各界中西嘉賓300多人齊聚一堂，分享年俗、享受美食，共辭舊歲、同願新年。

在莊嚴的中美兩國國歌聲中，拉開了聯歡宴會的帷幕。宴會由麥健永主持。主席麥樹培致歡迎詞，他表示，費城台山寧陽會館1931年成立至今，已走過94個年頭，寧陽人即便遠離家鄉，長期在海外打拼，始終秉承團結鄉親的宗旨，把他鄉當故鄉，四海一家親。未來會一如既往推動中美友好關係，支持家鄉發展建設，持續弘揚中華傳統文化，熱心公益，將會務續創輝煌。

領事陳曲鋒帶來了總領館美好的新春祝福，他說，台山寧陽會館歷史悠久，寧陽人足跡遍布世界各國，鄉親們淳樸、勤奮、熱情，在海外守望相助，愛國愛鄉，為中美友誼作出卓越貢獻。祝福在座各位金蛇繞福，好運相隨。

協勝公會元老陳姿、大費城僑學界秘書長黃偉星分別致辭，贊揚台山寧陽會館對費城社區貢獻良多，寧陽人克勤克儉在異國他鄉打出一片天。台山是著名的僑鄉，台山人很早就帶著中國人的開拓、探險的精神，漂洋過海來到美國，互幫互助，情繫桑梓，會館在數十年來的發展中，深獲社區好評。

主席梁建柏致答謝辭，他表示，定會承先啟後，既往開來，團結友愛，造福僑胞。祝福各位來賓蛇來運轉，好事不斷。

娛樂節目中，麥健永帶頭唱起《勝利雙手創》，接著一首首耳熟能詳的歌曲《瀟灑走一回》《友誼之光》《一壺老酒》不斷響起，嘉賓們踴躍獻唱，相互送上美好的祝福，優美的歌聲寄託著人們對風調雨順、闔家團圓美好生活的嚮往。

與費城各大僑團僑領合影。
與費城各大僑團僑領合影。

費城 華埠 春節

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