美東深圳總商會暨聯誼會蛇年春節團拜

美東深圳商會名譽會長、副會長向嘉賓敬酒。前排左4-7為：陳善莊、會長梁鴻生伉儷、理事長葉慧民。

金蛇喜迎春，福蛇來送喜。中國農曆新年已過，但費城華埠 的喜慶氣氛依然濃厚。3月4日，美東深圳總商會暨聯誼會（下簡稱「總商會」）假華埠太湖海鮮酒家，舉辦蛇年春節 團拜會。美國亞裔 社團聯合總會主席陳善荘、大費城僑學界秘書長黃偉星、費城華埠發展會執行主任陳國賢、費城僑界元老楊銘善、李英儒，以及來自紐約、華盛頓、費城各社團領袖，總商會會員等100多人歡聚一堂，共辭舊歲，同願新年。

總商會會長梁鴻生致辭歡迎各界嘉賓的到來，他表示，我國春節申遺成功，今年聯合國 把中國的春節列入了世界文化遺產。春節是連接海內外中華兒女的情感紐帶，時代在變，不變的是辭舊迎新之際，中國人春節團圓的期盼。他感謝會員們一直以來對會務的支持，藉此佳節，希望大家好好放松心情，盡情享用美酒佳餚，祝福在座各位蛇行大運，富貴滿堂。

陳善荘、黃偉星分別致辭，讚揚總商會在梁鴻生會長、葉慧民理事長的帶領下，聯結鄉誼、凝聚僑心，積極推動中美兩國友好合作，回饋社區，幫扶鄉親做出的貢獻。蛇年象徵著吉祥如意與轉機降臨，祝嘉賓們金蛇添彩，事業興旺。

春節的味道不僅僅是震天的鞭炮和高高掛起的紅燈籠，家鄉美食，把酒當歌，是春節繞不開的主題。《春天的故事》《我的中國心》，一首首耳熟能詳的歌曲接連響起，眾人分享年俗、享受美食，暢談過年的感受，寄託著對美好生活的嚮往，氣氛溫馨祥和。團圓不僅是為了辭舊迎新，更是一次心靈的團聚。它提醒我們，不管這一年經歷了什麼，有多少風風雨雨，只要大家圍坐在一起，便是歲月最好的饋贈。團拜聯歡由楊笑笑主持。