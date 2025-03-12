賓州福建商會七週年慶典暨蛇年春節聯歡宴會 金蛇添彩

王隆浩與商會董事會成員合影。右4-8為：林錦水、陳展遠、王隆浩、李世興、張文欽。

3月2日晚，美國賓州 福建商會（下简称“商會”）在南費城 華達酒樓舉行成立七週年慶典暨春節聯歡宴會。中國駐紐約總領館領事王隆浩、高曦，賓州州長亞裔 委員會主席陳威，美國亞裔社團聯合總會主席陳善莊，賓州眾議員Tarik Khan、費城市議員Kendra Brooks、費城市議員Rue Landau、費城市總檢察長Larry Krasner助理Job等中西嘉賓600多人出席，高朋滿座，氣氛熱烈。

在奏響雄壯的中美兩國國歌聲後，極富中華傳統習俗的舞獅慶賀閃亮登場。商會董事長李世興首先致歡迎詞，他表示，商會是個正能量的團體，會員們不忘初心，勇於創新，凝聚共識，配合兄弟僑團，攜手共進，為保護鄉親的權益而奮鬥。商會兄弟們能夠走在一起，是一種緣分及幸福，祝福嘉賓們共度愉快的晚上。

商會會長暨賓州華人 僑團聯盟執行主席陳展遠致辭，他表示，大地回春，萬象更新。今天又一次站在時光的門檻上，走進充滿希望與夢想的起點。在這充滿喜悅的時刻，滿懷感恩之情，向嘉賓們致以熱烈的歡迎及衷心的新春祝福。過往的一年，記錄著歡笑、汗水與成長，商會積極參加社區公益活動，鼓勵選民踴躍投票，主動參加賓州政府慶祝新年活動，促進中美友好民間交流，走過了成長的一年。回望過往，每一個挑戰都轉換為成長的階梯，每一次努力都變成難忘的故事；展望未來，堅信只要腳踏實地，滿懷信心，就能取得更大的成就。祝福各位事事如意，生生不息，好運亨通。

王隆浩領事致辭，表示福建是中國著名的僑鄉，福建籍僑胞遍佈世界各地，大家在費城這個美國的誕生地及商學院最知名的學府所在地，創出了一片天地，為美國的經濟發展做出了重要貢獻，為促進中美經貿交流和友好合作發揮了橋樑紐帶作用。商會在會長的帶領及全體會員的努力下，維護了美中同胞的權益，提升了美東華人的地位，心繫祖籍國，關心家鄉發展，展現了深厚的家國情懷。新的一年，期許繼續秉承愛國愛鄉，海納百川，樂善好施，敢拼會贏的精神，為家鄉建設及中美友好貢獻更多力量。

常務副會長林錦水、黃鴻元宣讀了福建省歸國華僑聯合會賀電。陳威帶來了賓州州長的賀函，讚揚商會促進經濟繁榮、推動中美兩國商貿合作與文化交流做出的貢獻。Tarik Khan頒發了賓州州議會賀函。陳善莊、大費城僑學界秘書長黃偉星、費城華埠 發展會執行主任陳國賢、Kendra Brooks、Rue Landau、Job紛紛致詞，肯定了商會為社區所作的貢獻，並送上費城市議會賀函。

商會向晚會金牌贊助商們頒發了感謝獎。娛樂節目中，現代舞、街舞、女生獨唱、民族舞輪番上演，抽獎環節掀起晚會高潮，歡樂的氣氛一直持續到深宵。