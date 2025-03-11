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財務危機 新州城市大學擬併入肯恩大學

編譯周芳苑／綜合報導
新澤西城市大學目前學生人數約為5000人。(新澤西城市大學臉書)
新澤西城市大學目前學生人數約為5000人。(新澤西城市大學臉書)

新澤西州哈德遜郡(Hudson County)百年老校新澤西城市大學(New Jersey City University)面臨財務危機，董事會投票通過接受肯恩大學(Kean University)整併提案，將進一步討論兩校整併細節。

兩校一旦合併，原來的新澤西城市大學校區將併入肯恩大學其他校區，包括位於中國的校區。

公立肯恩大學位於新州聯合市(Union)；擬合併的兩所大學領導層指出，整併尚未達成最終協議。

有關主管曾表示，肯恩大學、新澤西城市大學目前學生人數各約1萬7000人、5500人。

肯恩大學校長雷波萊特(Lamont O. Repollet)表示，根據協議，新澤西城市大學將更名為「肯恩澤西市大學」(Kean Jersey City)。

曾任新州教育市長的雷波萊特說，接下來幾周肯恩大學將與新澤西城市大學協商意向書，將這家歷史悠久機構以肯恩澤西城市大學之名納入肯大體系。

城市大學近年持續面臨財務與監督問題，新州高等教育市長布里奇斯(Brian Bridges)先前要求該大學3月底前確定潛在的合作夥伴。

新澤西城市大學高層也曾討論與蒙特克萊爾州立大學(Montclair State University.)合併的可能性。

針對新澤西城市大學董事會最新投票決定，新州州長墨菲(Phil Murphy)和布里奇斯發表聯合聲明稱，州監察員、新澤西市立大學管理部門和董事會致力合作，期在澤西市和哈德遜郡保有強大的公立四年制大學。

新澤西城市大學1927年設立，1935年升格為學院、1998年再升格為大學。

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