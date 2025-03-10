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像足球大…金魚變巨鯊破壞生態 當局籲勿放生寵物魚

編譯周芳苑／綜合報導
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寵物金魚如放生在野外湖泊、水道，將變成跟足球般大小的巨大金魚，進而破壞生態。(美國魚類和野生動物管理局臉書)
寵物金魚如放生在野外湖泊、水道，將變成跟足球般大小的巨大金魚，進而破壞生態。(美國魚類和野生動物管理局臉書)

美國魚類和野生動物管理局(U.S. Fish and Wildlife Service)在野外水域發現如足球般尺寸的巨大金魚；當局稱，這類魚是被主人放生的寵物金魚，一旦丟到湖泊和其他水道會破壞生態、造成嚴重問題。

魚類和野生動物管理局日前在臉書發文稱，「你的寵物店金魚在野外生活兩年後，會變成『叫我巨齒鯊吧』的大魚」，並附上一張管理局護林員抱著一條在賓州普雷斯克艾爾(Presque Isle)捕獲的足球大金魚照片。

管理局表示，有人將寵物金魚放生，還以為是善舉，實際卻製造出可能禍害數十年的入侵問題；這些金魚在野外可以長得很巨大，破壞生態系統、危害其他魚類。

管理局官網解釋，寵物店魚缸裡的金魚看起來無害，但到了野外不會一直保持小體型；一旦沒有魚缸限制，原本可放在手掌中的金魚可能膨脹為足球大的巨型入侵者，與當地物種爭奪食物和棲息地，且金魚會把湖泊和水道變成渾濁水體。

金魚被放生野外還可能攜帶寄生蟲和疾病，感染其他魚類；而且繁殖快速，只要沒有天敵，數量會激增。

美國魚類和野生動物管理局要求無法再飼養金魚的主人為牠們找新家或送回寵物店，也可聯繫當地水族館或魚類救援組織求助，千萬不要放生到湖泊或水道。

寵物 賓州

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