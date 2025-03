國際犯罪集團專偷貴重包裹 新州5嫌落網

犯罪集團偷包裹時機通常就在快遞員完成送貨後不久(示意圖)。(pexels)

美國新澤西州 檢察官辦公室(U.S. Attorney's Office for the District of New Jersey)稱,當局破獲包括13名成員的國際犯罪集團,他們竊取數千件手機和其他貴重電子產品包裹,其中五人來自新澤西州北部。

檢察官辦公室表示,被告大規模盜竊聯邦快遞(FedEx)和其他快遞公司的貨品。

當局稱,這個犯罪集團採分層運作模式,有些成員負責獲取並出售貨運相關資訊,另有一些人購買資訊以便從位處郊區的住屋門口偷走包裹,偷包裹時機通常就在快遞員完成送貨後不久。

五名新州 被告中,28歲塔瓦雷斯(Wilson Peralta Tavárez)來自貝勒維爾市(Belleville),其他4人來自帕特森(Paterson),包括45歲卡斯蒂略 (Alejandro Then Castillo)、24 歲多明格斯(Jean Luís Díaz Domínguez)、25 歲埃爾南德斯(Ecker Montero Hernández)、以及23歲努涅斯(Luís Núñez)。

犯罪集團其他成員來自多明尼加共和國和紐約市 。

新州嫌犯之一的塔瓦雷斯還被控電信詐欺罪,卡斯蒂略也被控電信詐欺和運輸贓物罪。

當局表示,犯罪集團使用兩種方法辨識貴重包裹。

成員編寫一份自動電腦腳本,從公眾及聯邦快遞和至少一個主要行動營運商追蹤系統抓取數據,此外,賄賂同一家行動營運商的員工塔瓦雷斯和卡斯蒂略,然後從其手中獲取客戶機密訊息如送貨地址、姓名和訂單。

當局表示,這個犯罪網以紐約市布朗克斯區一棟住宅為根據地,幾乎源源不斷有人將偷來的電子產品拿去轉售。另一個據點位於布魯克林,多明格斯、埃爾南德斯和努涅斯等成員將全美各地偷來的物品大批量運送到該據點。

去年新州共有 400 多起包裹竊盜案,失竊物以手機為主。

為因應被盜郵件激增,聯合郡檢察官辦公室與位於紐瓦克的聯邦調查局(FBI)外勤辦事處和新州警察局合作,領導一個特別工作組。各級執法部門數十個機構參與聯合調查、共享送貨資訊以便監視和逮捕犯罪成員。

人們保護包裹免遭竊盜的上上策是安裝安全攝影機或視訊門鈴,並要求收件簽名。