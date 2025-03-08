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想吸引AI產業但能源不足 新州急尋對策

編譯周芳苑／綜合報導
數據中心需要耗掉大量能源。(pexels)
數據中心需要耗掉大量能源。(pexels)

新澤西州期盼吸引人工智慧(AI)產業進駐，但能源供應不足，新州參議會立法監督委員會(Senate Legislative Oversight Committee)日前舉行會議，深入探討能源基礎設施需求、尋求因應對策。

公用事業公司、能源和AI業分銷商及其他人員等與會者指出，新州目前能源供不應求，缺口料將繼續擴大。

委員會主席、州參議員茲威克 (Andrew Zwicker)對數據中心(data centers)耗能情況客觀分析說，他們已耗掉 2%能源。

北美最大電網經銷商PJM政府服務執行董事史坦尼克(Jason Stanek)說，發展數據中心是能源用量增加的主要驅動力，電網須為能源使用續增做好準備；針對數據中心「自備能源」(bring your own energy，BYOE)概念，許多公司希望繼續使用電網。

公共服務企業集團公司PSE&G 資深副總阿卡多(Joseph Accardo Jr.)說，今夏電價上調是因電力供不應求導致電力成本增加。

大西洋城電力公司(Atlantic City Electric)區域總裁瓦瓦拉 (Phil Vavala)說，數據中心需求大，主張與當地和州府團隊合作，以免在評估周圍電網基礎設施的需求之前就為某個站點承諾供電量。

新州州長墨菲(Phil Murphy)去年呼籲展開「人工智慧登月計劃」(AI moonshot)，推動人工智慧應用，為新州創造機會、走在新經濟發展先端。

他也大力宣傳該州與普林斯頓大學(Princeton University)合作設立人工智慧創新中心，去年夏天簽署法律，對營收一半以上來自人工智慧或一半以上員工用於人工智慧的企業減免稅，減免達2.5億稅金。

墨菲2017年上任起兩個任期內，新州已有五座發電廠關閉，風電計畫也告吹，目前僅存的大西洋海岸南部風電計劃(Atlantic Shores South)已獲聯邦批准，預計最早2028 年發電量將達2800 兆瓦。

墨菲今年1月說，在數據中心和人工智慧成長下，能源不足令人擔憂。為因應能源不足，工會領導人提倡建設更多天然氣基礎設施。

人工智慧 新州 AI

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