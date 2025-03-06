從鋼鐵鎮到科技城 巢志成回顧匹茲堡重生歷程

世界各國環保團體代表理事會成員，在美國匹茲堡總部會合。（A&WMA.com提供）

前東海大學副校長、永續環保專家巢志成博士日前抵達匹茲堡出席環保學會(Air & Waste Management Association)理事會，他回顧了匹茲堡工業都市從褐地重生的過程。

巢志成表示，有「鋼城」之稱的匹茲堡，周邊山區盛產煤礦，19世紀末，匹茲堡成為美國鋼鐵產業領頭城市。該市的足球 棒球聯賽也以「美國鋼人隊」為名，同時帶動所有經濟起飛，塑造以勞工為主的社區文化。

然而製造業興旺，環境的污染和健康的危害也隨之而來，當地居民們雖感不適，但習以為常並逆來順受。據匹城外科醫生葛林理(Paul Greenlee)描述，當年沒有烘衣機，上午洗好晾在戶外，到下午要衣服都沾滿了煤煙黑塵，環境品質的惡劣可見一斑。

20世紀中葉，全球經濟趨勢和鋼鐵產業產生了變化，國際鋼鐵產品供應鏈 和經濟供需重整，導致了匹茲堡鋼鐵製造業的衰退與失業率日增。在不景氣中，當地有識之士開始策畫匹茲堡煤礦鋼鐵產業轉型，並變成卡內基大學電腦科技與全美醫技器材的生產重鎭。

從傳統勞力密集製造業，提昇為高價值的生醫、人工智能 、資訊科技中心同時，該市空氣污染整治也改善為高效益的回收再利用，達到了環保與經濟双贏的永續目的。匹茲堡的河川經過清理淤泥，目前除了可行使船隻，還可垂釣。

美國與世界環保學會「A&WMA」因此選擇在匹茲堡成立。

匹茲堡轉型始於1980年代，1990年代加速，迄今高等學府如卡內基梅濃大學、匹茲堡大學、A&WMA學會，在科技創新創業以及永續環保方面，都扮演了積極的研發教育與推動的角色，樹立了產學研究合作之典範，為匹茲堡帶來生機也重建清新家園。