新州3大學中國學聯慶新春 逾700嘉賓參與

三校各學聯成員與部分嘉賓。（主辦方提供）

由新澤西州 立羅格斯大學、史蒂文斯理工學院、普林斯頓大學三校中國學聯聯合舉辦的新春晚會，日前在羅格斯大學尼古拉斯音樂廳舉行，來自三校的中國留學生 、教授、學者700多人共慶佳節。

羅格斯大學全球事務副校長Eric Garfulkel、統計學系研究生主任肖涵、統計學系研究生主任王思健、鄭美玲，還有羅格斯大學學生健康中心輔導員、文理學院助理院長陳志強等，均出席或以影片送上新春祝福。中國駐紐約總領事館教育處參贊余有根、領事陳冰雅等人，也到場同樂。

羅格斯大學歌唱賽「好聲音」評委導師黃榛、趙卓、王美喬、張維雨則與學生同台高歌。

張漪琳、仲一惟、劉奕杉、吳恩澤擔任晚會主持人。精彩表演輪番上台，包括獨唱、說唱、舞蹈、魔術、搖滾樂隊等，全場歡呼掌聲不斷。晚會也邀請了楊謹民樂團、絲弦飛揚青少年樂團表演民樂，以及金花舞團演出舞蹈、賈永紅粉墨登場獻唱京劇 等，加上穿插其中的抽獎活動，高潮一波接一波。