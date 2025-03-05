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新州3大學中國學聯慶新春 逾700嘉賓參與

記者劉偉／新州報導
三校各學聯成員與部分嘉賓。（主辦方提供）
三校各學聯成員與部分嘉賓。（主辦方提供）

新澤西州立羅格斯大學、史蒂文斯理工學院、普林斯頓大學三校中國學聯聯合舉辦的新春晚會，日前在羅格斯大學尼古拉斯音樂廳舉行，來自三校的中國留學生、教授、學者700多人共慶佳節。

羅格斯大學全球事務副校長Eric Garfulkel、統計學系研究生主任肖涵、統計學系研究生主任王思健、鄭美玲，還有羅格斯大學學生健康中心輔導員、文理學院助理院長陳志強等，均出席或以影片送上新春祝福。中國駐紐約總領事館教育處參贊余有根、領事陳冰雅等人，也到場同樂。

羅格斯大學歌唱賽「好聲音」評委導師黃榛、趙卓、王美喬、張維雨則與學生同台高歌。

張漪琳、仲一惟、劉奕杉、吳恩澤擔任晚會主持人。精彩表演輪番上台，包括獨唱、說唱、舞蹈、魔術、搖滾樂隊等，全場歡呼掌聲不斷。晚會也邀請了楊謹民樂團、絲弦飛揚青少年樂團表演民樂，以及金花舞團演出舞蹈、賈永紅粉墨登場獻唱京劇等，加上穿插其中的抽獎活動，高潮一波接一波。

羅格斯大學中國學聯主席於躍洋、普林斯頓大學中國學聯主席李南沁沁、斯蒂文斯理工中國學聯主席焦俊賀，感謝各學聯成員、贊助單位的協作支持及為晚會籌備工作所付出的辛勞。

川劇變臉。(記者劉偉／攝影)
川劇變臉。(記者劉偉／攝影)
流行說唱Rap。（記者劉偉/攝影）
流行說唱Rap。（記者劉偉/攝影）
賈永紅的京劇「貴妃醉酒」。（記者劉偉/攝影）
賈永紅的京劇「貴妃醉酒」。（記者劉偉/攝影）
楊謹民樂團、絲弦飛揚青少年樂團表演民樂。（記者劉偉/攝影）
楊謹民樂團、絲弦飛揚青少年樂團表演民樂。（記者劉偉/攝影）
組織晚會的學生工作人員。（記者劉偉/攝影）
組織晚會的學生工作人員。（記者劉偉/攝影）

新澤西州 中國留學生 京劇

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