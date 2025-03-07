新澤西華人社團聯合同慶鬧元宵

參加晚會的部分社團代表和義工

銀龍騰飛、青蛇狂舞， 2月16日乙巳蛇年春節 元宵到來之際，新澤西華人 社團聯席會聯合新澤西近40個華人社團、企業機構近200人，在新州北部豐味園歡歌笑語，美酒佳餚，元宵團聚，共同慶祝春節元宵。

華人社團聯合舉辦春節晚會緣起2004年，持續至今超過20年，歷年來最多有超過80個華人社團和機構註冊報名在春節期間舉辦新春聯歡晚會，歷年晚會受邀嘉賓蒞臨、州長賀信、社團贊助、文藝團體參與，活動熱熱鬧鬧，成為新澤西華人社團團聚迎新年的一大盛事。疫情 期間，華人聯席會依然通過網路春晚形式團聚，通過同鄉會方言百年、視頻獻上文藝表演等形式慶賀新春佳節。活動堅持20多年，為新澤西華人社團送上吉祥祝福。

蛇年晚會沿襲往年習俗，以生肖屬蛇的代表祝賀拜年開始，現場11位屬蛇的嘉賓彙聚舞臺，受到全體祝福，還有特別獲得 ”年年有魚“的魚形年糕，蛇形剪紙、手腕紅繩等紀念品，歡天喜地，氣氛熱烈。

華聯會共同主席駱光偉首先介紹聯席會共同主席及社團代表、中國駐紐約總領事館領僑處李德副主任致賀詞、馬波羅副市長劉炳瑞宣讀了新澤西州 長墨菲的賀信。

今年晚會增加為華裔 社區多年支持和服務的社區團體負責人和個人，頒發《新澤西華裔社區服務特別貢獻獎》獎牌。獲獎這包括：王幼偉，馬詠，陳啟秀，嚴為民，沈波，劉友軍，張炳湖，周士淩，沈曉樂，鄒馨睿，張迎潮，王子衡，張劍，李霞，胡知宇，樊大平，徐明，潘愛芳，舒戎飛等。中國駐紐約總領事館領僑處李德副主任和王隆浩領事和現場嘉賓見證頒獎儀式。

晚會還為今年獲得美國總統義工服獎的高中生頒發了總統簽字的獎狀和獎牌。新澤西華人社團5年來，已經為新澤西地區符合條件的近40位華裔青少年頒發該獎項。

今年晚會邀請到旅美女中音歌唱家查麗娜、女高音歌唱家李霞先後表演送上節日祝福。專業學習聲樂的學生秦小雅、梁家鳴、Sp[hia Feng，以優美的歌聲展示華裔少年的成績。移民來美國的科學家、金融專家、醫生等參加表演的孫加飛、任小峰、紅門、韓露、丁宇、李曉紅、李利人等表演獨唱、合唱、樂器，盡顯業餘愛好的“專業級”歌聲。

晚會文藝表演節目精彩紛呈，現場抽獎獎品超過百件，有家庭起居用品、廚房鍋碗瓢勺、健身器材、美酒香薰，還有大華超市、金門超市的現金購物券。熱鬧祝福、歡聲笑語一片。祥蛇賀新春，瑞氣滿人間。共同祝願所有海外華人在 2025年，生活如詩如畫，事業蒸蒸日上，家庭和和美美，幸福安康樂無邊。